География заимствований

Славянскими и тюркскими словами Русь подпитывалась всю свою историю. Остальные шли к нам периодами. В зависимости от политической или экономической ситуации и даже моды. Но наш язык не только берет, но и отдает. В первую очередь народам, населяющим страну.

Язык - история народа

Несколько фактов о «языках-миллионерах» нашей страны. То есть тех, на которых говорит более миллиона человек.

Подтвердить или опровергнуть их мы попросили заместителя директора по научной работе Института языкознания РАН, кандидата филологических наук Андрея ШЛУИНСКОГО.

Русский

В Организации Объединенных Наций действуют шесть официальных языков: английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский.

А. Ш. Не поспоришь.

Один из немногих языков, где у слов есть авторы. Например, Карамзин придумал слово «промышленность», Салтыков-Щедрин - «мягкотелость», Достоевский - «стушеваться», Северянин - «бездарь».

А. Ш. Не знаю, так ли с другими языками, но приведенные примеры правдивы.

До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами». Потому что «лепо», «лепота» - хорошо, красиво, приятно, а «нелепо» - нехорошо, некрасиво, плохо.

В Книге рекордов Гиннесса 2003 года самым длинным словом русского языка названо «превысокомногорассмотрительствующий» - 35 букв. В Грамматическом словаре А. А. Зализняка 2003 года самое длинное - нередко употребляемое прилагательное «частнопредпринимательский» (25 букв).

Слово «соответственно» (14 букв) - одновременно самый длинный предлог и самый длинный союз.

В XVIII веке восклицательный знак называли точкой удивления.

Наречие мандарин китайского языка - самый используемый язык в мире, на нем общаются более 885 миллионов человек. Испанский занимает второе место (332 млн.), английский - третье (322 млн.), а язык бенгали - четвертое (189 млн.). Русский на 7-м месте (170 млн.).

А. Ш. В целом правдоподобные цифры.

Практически любое слово в русском можно заменить на синоним без сильной потери смысла.

А. Ш. Более чем спорно. В качестве эксперимента замените в этом тексте все слова.

Все слова на букву «Ф» и «А», используемые сегодня, пришли к нам из других стран.

А. Ш. Почти все. Есть спорные случаи (например «филин», где ряд исследователей предполагают славянскую этимологию). А еще есть союз «а».

И еще рекорд: пять букв алфавита подряд в словосочетании «где ёж?».

А. Ш. :)

Татарский

Созданное в начале ХIII века поэтом Кул Гали поэтическое произведение «Сказка о Юсуфе» считается началом татарской национальной литературы. Татары Поволжья и Приуралья много веков читали эту поэму (около 6 тысяч поэтических строк). Известно около 300 рукописных списков произведения, хранящихся в научных институтах, библиотеках и музеях России.

Первое печатное издание - Манифест Петра I в связи с Персидским походом - увидело свет в 1722 году в походной типографии Петра I.

Украинский

На конкурсе красоты языков в Париже в 1934 году украинский язык занял третье место после французского и персидского по таким критериям, как фонетика, лексика, фразеология, структура предложений.

А. Ш. Почему бы и нет.

Чеченский

По переписи 2010 года число говорящих на чеченском в России составляло 1 354 705 человек. Официальный (наряду с русским) язык Чечни и один из литературных языков Дагестана.

Имам Шамиль говорил о своем знании языков: «Кроме арабского, я знаю три языка: аварский, кумыкский и чеченский. С аварским я иду в бой, на кумыкском изъясняюсь с женщинами, на чеченском шучу».

А. Ш. Правдоподобно.

Башкирский

Современный алфавит башкирского языка состоит из 42 букв.

По количеству печатных изданий на национальном языке Башкирия занимает второе место после Татарстана, не считая русско- и англоязычных СМИ.

Чувашский

Относится к булгарской группе тюркской языковой семьи - единственный живой язык этой группы. Ближайший родственник - хазарский.

Бабушка и дедушка по материнской и отцовской линии в чувашском обозначаются разными словами. Бабушка и дедушка со стороны матери - «кукамай» и «кукаси», со стороны отца - «асанне» и «асатте».

Армянский

Единственный живой язык из палеобалканской языковой семьи (к ней относятся мертвые фригийский, фракийский, иллирийский, дакийский и пеонийский).

Классический (письменный общелитературный) армянский язык возник (был кодифицирован) в начале V века.

География заимствований

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