Джордж Буш-младший расплакался на церемонии прощания с отцом

В Вашингтоне прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Он умер 30 ноября в Хьюстоне (штат Техас), где жил последние годы. Политику было 94 года.

Буша-старшего похоронят 6 декабря на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. В период его лидерства произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и крах СССР. Политику принадлежит рекорд по рейтингу одобрения работы президента США в одном месяце.

Одним из центральных эпизодов президентства Буша-старшего была военная операция «Буря в пустыне» - война против Ирака.

Именно Буш-старший в январе 1992 года объявил о завершении «холодной войны». В историю вошла его фраза: «Милостью божьей Америка выиграла холодную войну». В России он запомнился так называемыми «Ножками Буша» - дешевой американской курятиной (и, как говорят эксперты, вредной для здоровья),которую завозили в нашу страну во время реформ.

За годы своего президентства политик провел семь встреч с руководителями СССР и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом этих переговоров стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических и наступательных вооружений (так называемые договоры СНВ-1 и СНВ-2).

Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к снижению популярности Буша, в 1992 году он проиграл президентские выборы Биллу Клинтону.

Прощание проходило на Капитолийском холме. Гроб с телом 41-ого президента США доставили на борту президентского лайнера из Хьюстона.Фото: REUTERS

Перед тем, как катафалк внесли в центральный зал Капитолия (ротонду), был дан ружейный салют. На ступенях Конгресса выстроился почетный караул, а также весь политический истеблишмент, пришедший проститься с экс-президентом.Фото: REUTERS

Почтить память Джорджа Буша-старшего пришли сенаторы, конгрессмены, представители президентской администрации, а также вся американская политическая элита.Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп также прибыл в здание Конгресса, чтобы почтить память Джорджа Буша-старшего. Его сопровождала супруга Мелания Трамп.Фото: REUTERS

Соболезнования о кончине 41-ого президента принимал Джордж Буш-младший. На церемонии прощания его поддерживала супруга Лора Буш.Фото: REUTERS

В среду, 5 декабря, пройдет поминальная служба в Кафедральном соборе Вашингтона. Среда объявлена в США днем траура.Фото: REUTERS

Начиная с вечера понедельника и до 7 часов утра среды (15:00 мск), с экс-президентом США смогут проститься бывшие и нынешние главы иностранных государств, дипломаты, политики и простые американцы.Фото: REUTERS

После смерти Джорджа Буша-старшего интернет облетел снимок его лабрадора, лежащего возле гроба своего хозяина. Собаку подарили экс-президенту в июне 2018 года в некоммерческой организации по обслуживанию ветеранов.Фото: REUTERS

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Умер Джордж Буш-старший

В минувшую пятницу, 30 ноября, умер Джордж Буш-старший - 41-й президент Соединенных Штатов. На момент смерти американскому политику было 94 года. Напомним, что Джордж Буш-старший был главой США с 1989 по 1993 год. Его нахождение у власти запомнилось проведением военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также именно при Буше-старшем произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза (подробности).