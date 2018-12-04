Французские «Желтые жилеты» добились заморозки цен на бензин, а теперь требуют вернуть налог на богатых

В ноябре 2013 года власти Франции косвенно поддержала майдан на Украине, а позже вошли в число гарантов соглашения между президентом Януковичем и оппозицией (вскоре после которых тот был насильственно лишён власти). А ровно пять лет спустя свой «майдан» пришёл уже в Пятую Республику. Здешние массовые протесты называются «Движение Жёлтых жилетов» и во многом напоминают Украину: баррикады, коктейли Молотова, тщетные попытки полиции разогнать «протестувальников». Впрочем, сравнение с незалежной — не единственная историческая аналогия. Ровно 50 лет и полгода назад, в мае-1968, в Париже началась знаменитая «Студенческая весна», которая смела режим Шарля де Голля. Ждёт ли такая же судьба нынешнего президента Эммануэля Макрона? «КП» пытается ответить на этот вопрос, рассматривая самые яркие кадры «жёлтого бунта».

Протесты продолжаются не только в столице, но и в провинции.Фото: REUTERS

Началось всё с попытки правительства поднять ряд акцизов, а именно:

— Экологический сбор на топливо.

— Повышение цен на дизель с постепенным приравнением его к бензину.

— Повышение стоимости техосмотра автомобиля.

Дальнобойщики и просто водители жест не оценили и 17 ноября перекрыли автостраду Париж-Брюссель, городя колоритные баррикады из покрышек. Вскоре — поскольку с 1789 года Франция в принципе живёт от революции до революции — к ним присоединились и «шир-нар-массы».

Символом и названием протеста стали жёлтые жилеты.Фото: REUTERS

Первоначально главными манифестантами были водители на автотрассах, которые обязаны выходить из авто на дороге в жёлтых жилетах со светоотражающими полосами. Такой элемент одежды, как и «кредитный Рено», есть почти в каждой семье. Вскоре все (конспиролог бы сказал: «западные кураторы», но степень влияния здесь «коллективного Сороса» — вещь очень дискуссионная) смекнули, что это мощный символ. К тому же не привязанный к национальным или социальным группам. Так что тут уж сама Свобода на баррикадах на велела: все надеваем жёлтые жилеты и выходим на улицы! Je suis Maidan!

Баррикада «жёлтых жилетов» на Елисейских полях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В детстве мы читали про французского Гавроша на баррикадах — это, похоже, часть национальной культуры. В пожарном порядке «Желтожилетники» стали воздвигать баррикады на Елисейских полях (и много где ещё) и поджигать. Зачем? Революция XXI века — это прежде всего яркая медиа-картинка.

В протестах пострадал символ Парижа — Триумфальная арка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Будьте реалистами, требуйте невозможного», — вспомнили протестанты своих дедушек образца мая-1968 и тоже решили остаться в истории c каким-нибудь мощным «движем». Например, повредив символ столицы — Триумфальную арку. В один из дней «желтожилетники» ворвались в музей внутри Арки и учинили погром.

Лицо французского протеста.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы-то привыкли, что бузит в основном молодёжь с окраин, как бы помягче сказать, с не совсем галльскими корнями. Но тут всё сложнее. Протест объединил и левых, и правых, и социалиста Жан-Люка Меланшона, и националистку Марин Ле Пен (хотя как таковых лидеров у «желтожилетников» нет). А вот мигрантские кланы, наоборот, по большей части сидят тихо, выжидая, чья возьмёт.

Пролетариату нечего терять, кроме сухой одежды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция применила водомёты — но как-то вяло. Вот немецкие водомёты — это да, водомёты. Можно и зрения лишиться. (Реальный случай: в 2010 году во время протестов против застройки городской площади в Штутгарте демонстрант Дитрих Вагнер потерял зрение от удара водяной струи). А французские водомёты, как мы уже сказали — это так, фе. Ну и в целом заметная «робость» полиции, судя по всему, лишь усилила протест. Со всей Европы (виват открытым границам!) стали съезжать леваки-анархисты из «Чёрного блока» и других подобных боёвок. Те самые, кто так же превратил в ад Гамбург на саммите G20 летом 2017 года.

Протест объединил всех.Фото: REUTERS

Подытог спустя месяц после начала бузы: 2 человека погибло, 700 ранено и примерно столько же арестовано, многие улицы в центре Парижа по-прежнему блокированы, МВД республики оценивает «ядро протеста» в 15-20 тысяч человек.

Майдан по-французски.Фото: REUTERS

Какой же майдан без обстрела брусчаткой «неприятеля» — полиции и витрин магазинов? Желтожилетники стали сдирать с Парижа кожу, растаскивая камни с булыжных мостовых.

В бой идут даже самокаты.Фото: REUTERS

«Товарищи! На баррикады!» Никакого значения импровизированные заграждения не имеют, но как символ восстания очень важны. Такие же барьеры из чего попало восставшие горожане возводили и в 1789, и в 1830, и в 1848, и в 1871 годах (из всех европейских стран — у Франция, кажется, максимальная концентрация революций на столетие). Кстати, в середине XIX века барон Осман снёс половину старого Парижа именно для того, чтобы потенциальные мятежники не могли перекрывать узкие средневековые улочки своими баррикадами. Как видим, помогло (на самом деле нет).

Триумф желтожилетников.Фото: REUTERS

Эпичные воздушные кадры с затянутым дымом Парижем — они, на самом деле, отсюда. То тут, то там манифестанты поджигают костры из всего, что попадётся под руку. «Запрещается запрещать!»

Свобода на баррикадах.Фото: REUTERS

Правительство ввело комендантский час с 20 до 24 часов, но эта мера помогла так же, как и предыдущие: примерно никак.

Какой же погром без поджога.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшая защита прав автомобилистов — поджог автомобиля! Именно в такой логике действуют погромщики, к которым на пике присоединилось немало леваков-анархистов. К чёрту вас, ваши дорогие машины и власть корпораций, кричит прогрессивная молодёжь, радостно снимая синее пламя на айфон последней модели.

Мы хотим мира, но к погромам готовы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Бэнкси, культового уличного художника современности, есть граффити с погромщиком, который вместо камня бросает букет цветов. Что ж, Париж в своём репертуаре: здесь жизнь подражает искусству.

По народу — огонь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статистика знает всё, в том числе и то, что на пике протестов полиция ежесуточно применяет около 1500 светошумовых и газовых гранат. Но толпу это лишь раззадоривает.

С наслаждением, с оттягом!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Манифестанты тоже вооружаются. Такой рогаткой можно и глаз выбить (если он без защиты). Фото, кстати, тоже в районе Триумфальной арки сделано. На голове… хм… человека — ответ на вопрос, почему газо-свето-шумовые гранаты толпу не останавливают.

Стоим за Республику!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 ноября желтожилетники начали очередной этап протестов под названием «третий акт драмы» и с подзаголовком «Макрон, на выход». Но президент не стал ронять слёзы умиления по поводу того, что «они же дети» — а мобилизовал полицию и армию.

Республиканский строй.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елисейские поля перестали быть элизиумом. Вы хотите жесткача — вы его получите, а имперские шагоходы, в смысле, демократические водомёты, в этом помогут. Республиканский строй выглядит так, детка!

Коктейли Молотова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Pogrom, а также coctail Molotova — спутник любой революции. Главное — прикрыть лицо, чтобы потом ажаны не утащили в кутузку.

Похоже на кадры из фильма о зомби-апокалипсисе? Это «жёлтые жилеты» занимают столицу Франции. Если запахнет жареным, манифестант снимет свой отличительный знак — и поди отличи его от добропорядочного буржуа.

По статУе бей, по статУе!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Триумфальной арке, конечно, досталось. Эта сломанная бунтовщиками статуя — как раз рядом с ней. Ну ок, вы против Макрона и отмены налога на богатых. Но богов-то свергать зачем?

Худшая ночь в музее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже на кадр французской криминальной драмы? Нет, это «санклюты» (бунтовщики — фр.) ворвались в музей в Триумфальной арке и «демократизировали» его.

Париж, мы любим тебя!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наши либеральные друзья очень любят говорить: это ответ народных масс на «беспредел властей» Знаете что? «Бесчинства силовиков» можно хотя бы оспорить в суде, и у многих получается. А потом к тебе в эти «мирные демонстранты» придут, машину сожгут, твою лавку разгромят. И? Ты на них в суд пожалуешься? Или, может, сразу в Третий департамент ООН, который правами человека занимается? Вот именно.

Политический протест переходит в тупой погром.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борцы за народное счастье насмерть бьются с гидрой мирового капитала. Но транснациональная корпорация одной (или даже двух) разбитых витрин не заметит, а мелкие лавочники вполне могут лишиться бизнеса. Страховка? Но она стоит дорого, и её могут себе позволить далеко не все, да и порой страховую нужно затаскать по судам, чтобы стрясти хоть что-то.

Типичное парижское утро.Фото: REUTERS

Двадцать сгоревших машин — для Парижа уже давно не новость. Новость — если, как сейчас, их больше сотни.

Пардон, круссанов в нашем ресторане сегодня нет.Фото: REUTERS

Последний раз ожесточённые бои за Париж (с артобстрелами и прочим блэкджеком) были почти 150 лет назад во время франко-прусской войны. Почувствуй себя частью истории!

Тушите свет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не откажем себе в удовольствии ещё раз продемонстрировать способ, с помощью которого демократические манифестанты сражаются за права автомобилистов — вы ведь ещё не забыли, с чего всё началось?.. (На фото, если что, не демонстрант, а пожарный. Хотя… светоотражательный жилет, маска-противогаз… ой-ой-ой!).

Долой граффити.Фото: REUTERS

Опять-таки, это не кадры из фильма про зомби-апокалипсис, где медики ликвидируют смертоносный вирус агрессии, — а работа коммунальщиков, стирающих революционные граффити. Бунтуешь? Ликвидация ущерба уже внесена в твой подоходный налог, ха-ха!

Фи, как неэстетично! ФОТО ЕРА/ТАСС

На поле боя выдвинулся сам президент Эммануэль Макрон. В октябре 1795 года Наполеон (тогда ещё мало кому известный генерал по фамилии Буонапарте) ликвидировал Вандемьерский мятеж просто: подогнал к охваченной восставшими площади пушки и ударил картечью прямой наводкой; с этого, собственно, и началось его восхождение. Как же хорошо, что Макрон — не Наполеон.

Финал? ФОТО Barcroft Images/TACC

По соцопросам, 80% французов поддерживают «желтожилетников», рейтинг президента обвалился до 26%.

4 декабря правительство Пятой Республики ввело мораторий на подъём цен на топливо… в течение полугода. Но «жёлтым жилетам» этого мало. Они требуют отставки Макрона и расходиться не намерены.

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