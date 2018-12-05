2018-12-05T15:27:04+03:00
Экономика

ЦБ предложил разрешить временно не платить ипотеку в случаях форс-мажора

Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получить разовую отсрочку по кредиту
Александра КОЗЛОВА
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Возможность отсрочки должна стать обязательным пунктом нужно внести в любой ипотечный договорВозможность отсрочки должна стать обязательным пунктом нужно внести в любой ипотечный договорФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рынок ипотеки растет рекордными темпами. А вслед за ним растет и просрочка по жилищным кредитам. Чтобы как-то справиться с проблемой, в Центробанке предлагают разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях. Сейчас заемщик, который не может в силу обстоятельств платить по счетам, тоже может обратиться в банк с просьбой о платежных каникулах. Но там могут легко отказать. По словам зампреда ЦБ Сергея Швецова, возможность отсрочки должна стать обязательным пунктом нужно внести в любой ипотечный договор.

- Мы заметили, что люди стали часто менять место работы. Иногда это связано с закрытием предприятий, увольнением граждан. И гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Если человек взял ипотеку, он обычно ограничен в средствах. Для того, чтобы он дожил до того, как новая работа появится, надо включать этот опцион, - пояснил Швецов.

Он добавил, что к причинам отсрочки могут добавить также несчастные случаи и болезни, из-за которых временно невозможно работать. Воспользоваться каникулами можно будет только один раз. Сроки, на которые можно приостановить платежи, сейчас обсуждают. Возможно, это будет период от 3 до 6 месяцев. Но на эти же 3-6 месяцев банк удлинит вам потом срок кредита.

На начало осени объем просроченной задолженности по ипотеке в стране достиг 64 млрд рублей. По оценкам Центробанка, за год общая сумма проблемной задолженности увеличилась почти на 9%.

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