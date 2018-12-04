2018-12-04T18:49:15+03:00
Политика

Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой

Стороны также затронут тему сделки ОПЕК+
Сакина НУРИЕВА
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят развитие торговых связей между странами на грядущей встрече в Москве, которая состоится 5 декабря. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, Москва подтвердит поддержку мирного урегулирования разногласий в Венесуэле.

«Предстоящие переговоры нацелены на укрепление и развитие отношений, стратегического партнерства, которые существуют между Россией и Венесуэлой», — сказал помощник российского президента.

Ушаков также ответил на вопрос журналистов, будет ли затронута на переговорах тема сделки ОПЕК+.

«Естественно, будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, а также, конечно, актуальное международной повестки дня. В ходе встречи президентов планируется подтвердить нашу поддержку мирному урегулированию разногласий в Венесуэле», - ответил Юрий Ушаков.

Напомним, ранее встречу лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

4 декабря о своем приезде в Москву сообщил сам Мадуро. Он сказал, что его визит призван укрепить и расширить дипломатические и дружественные отношения между Каракасом и Москвой.

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