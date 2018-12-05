Новогодние огоньки на Украине: для телезрителей споют София Ротару, Ани Лорак и Сердючка

Украинских телевизионщиков на днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскими исполнителями, то телеканалы будут оштрафованы. «Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий. Крутите украинское - оно очень хорошее, качественное и популярное...» - заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

sofiarotarufan Желание я загадаю сама о нас в новогодний вечер..

Народ найдет где и как послушать звезд российской эстрады, а вот на ТВ запрещенных артистов не будет. Основные съемки новогодних огоньков прошли в Киеве еще в ноябре. На телеканале «Интер» запремьерит песню София Ротару: певица приезжала на съемки в прекрасном самочувствии, поэтому после записи своего номера полчаса фотографировалась с фанатами. Новогодний огонек на «Интере» называется «Главная елка страны». Из России на съемки приезжали Ани Лорак и Таисия Повалий. Лорак записала номер на новую песню «Сон». В концерте также приняли участие: Верка Сердючка, Ирина Билык, Олег Винник, MONATIK, бывшая «ВИАГРА» Надежда Мейхер и другие украинские артисты.

71-летняя София Ротару, которая в этом году отказалась от участия в новогодних концертах в России, отметится во многих главных новогодних концертах на украинских каналах. На канале «Украина» помимо концерта с лучшими хитами года покажут шоу Макса Барских «Семь».

Отметим, что после запрета на въезд в Украину мужчин-россиян в возрасте 16 - 60 лет, было отменено несколько концертов наших артистов. В декабре не состоится клубный концерт Noize MC, перенесено с декабря на более поздний срок выступление группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова. Организаторы обещают, что до нового года в Киеве состоятся запланированные выступления Андрея Макаревича и спектакль «Квартета И».

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Как уже писала «КП», 71-летняя София Ротару внезапно отменила своё выступление на музыкальном фестивале «Песня года» в день, когда стало известно о том, что Украина ввела военное положение. Чтобы артистка и ее семья не попали в опалу у украинских радикалов, София Михайловна отказалась и от корпоративов на территории РФ (подробности).