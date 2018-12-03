Директор Софии Ротару об отмене ее выступлений в России: зарабатывать мы будем в Казахстане!

Как уже писала «КП», 71-летняя София Ротару внезапно отменила своё выступление на музыкальном фестивале «Песня года» в день, когда стало известно о том, что Украина ввела военное положение. Чтобы артистка и ее семья не попали в опалу у украинских радикалов, София Михайловна отказалась и от корпоративов на территории РФ.

— Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России, — сказал «КП» концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров. — Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от 50 тысяч евро. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье.

— И что правда даже от корпоративов в России Ротару отказывается?

— Пока да.

— А как же зарабатывать будет?

— К счастью, есть Казахстан. Пока работаем там.

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В этом году среди участников была заявлена и София Ротару. 71-летняя артистка выходила для зрителей премии 85 раз, участвуя в 43-х церемониях. Даже в 2014-м году, когда начались серьёзные политические проблемы между Россией и Украиной, она стояла на сцене «Олимпийского». Но в этом году была вынуждена отменить свое выступление (подробности)

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