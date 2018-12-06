«В третьем классе кинул в учителя ножницы»: Одноклассники рассказывают о 16-летнем подростке, который пришел с ножом в школу

В московском районе Выхино-Жулебино сегодня утром десятиклассник попытался захватить школу. 16-летний подросток около 8.20 вошел в один из корпусов школы 1359 и достал длинный нож. Рассказывают, что парень прошел мимо охранника, но тот заметил холодное оружие и побежал за подростком. В итоге ему удалось заблокировать в одном из помещений. Однако войти внутрь он никому не разрешает, угрожая покончить с собой. На месте работают психологи. Приехала мама парня, которая пытается уговорить его сдаться. Здание оцеплено полицейскими. Из школьных корпусов эвакуировали всех учеников.

Старшеклассник с ножом пришел в школу с угрозами.Старшеклассник одной из Московских школ пришел на занятия с ножом. Учеников эвакуировали. Подросток угрожает убить себя

Тем временем корреспонденту «КП» удалось побеседовать с несколькими одноклассниками парня. Парня они описывают как нелюдимого мальчика, который ни с кем толком не общался. Но при этом умудрялся хорошо учиться, хотя налегают ребята на сложные школьные науки - у них инженерный класс. Говорят, контрольные и самостоятельные работы чаще всего писал на отлично.

Мальчика выводили из школы в наручниках, руки были скованы за спинойФото: Михаил ФРОЛОВ

- На первый урок Горбатенко не пришел, - говорит один из подростков. - А уже на втором уроке мы узнали, что вместо этого он явился в другой корпус, где два спортзала, библиотека, и пытался ворваться в него, угрожая всем ножом. Я не могу даже предположить, почему он пошел именно туда. Обычно там совсем мало людей. Только те класс, у которых сейчас физкультура…

- У нас сейчас под окном восемь машин полиции и две скорые, - продолжает другой парень. - Полицейские обшмонали в раздевалках всю нашу одежду. Я сначала испугался, что они найдут пачку сигарет у меня в куртке. Но потом стало понятно, что искали они совсем другое. Проверяли, не принес ли кто-то еще оружие, нет ли у него сообщников…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681017" frameborder="0"></iframe> Одноклассники захватчика рассказывают про общение с ним.

Сразу несколько детей говорят о странностях в поведении парня.

- Причем, это с начальной школы было. В третьем классе был случай, когда он швырнул в учителя ножницы. Конечно, скандал был, вызывали маму. Потому еще однажды он прямо на уроке угрожал учителю математики. Как угрожал? Ну, он не говорил «убью», но намекал, что применит силу.

- Он часто говорил какую-то чепуху. Но на это уже не обращали внимание. Мол, «Ну, это же ***, что с него взять!». Мне лично кажется, что ему не хватало внимания. Прежде всего со стороны родителей. Я никогда не видел, что б папа или мама приходили в школу, интересовались его учебой. Сам по себе рос.

Сейчас, кстати, известно, что родители мальчика давно развелись. Мама сошлась с другим мужчиной. И, как говорят, отношения в семье, как говорится, были далеки от идеальных.

- Травили ли его в школе, одноклассники?

После этого вопроса ребята почему-то начинают мяться.

- Ну, не особо…

Переговорщикам пока еще не удалось уговорить десятиклассника сдаться. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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