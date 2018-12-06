Не преступник, а жертва: Следователи о подростке из Жулебина, который пришел в школу с ножом

В четверг в школе №1359 в Жулебине закончился первый урок, и старшие ученики заметили: что-то не так. Педагоги строем выводили первоклашек по лестницам, а во дворе дежурили машины полиции и «скорой». Детям отвечали кратко: мол, учебная тревога. Но слух о психе с ножом, который забаррикадировался в раздевалке, распространился стремительно. И тем не менее, старшие классы продолжили учебу.

- Нас загнали на русский, - рассказывает ученик 10 «Б» Федор. - А на уроке кому-то из ребят пришло сообщение, что кипиш устроил десятиклассник. Мы сразу поняли, что это Даня. Во-первых, только его одного не было на занятиях. А во-вторых, ну он реально не в себе из всей параллели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681046" frameborder="0"></iframe> Школьник с ножом.565 детей эвакуировали из московской школы, куда пришёл подросток с ножом.

"ЕСЛИ ВОЙДЕТЕ, Я СЕБЯ ЗАРЕЖУ!"

Даниил Горбатенко появился на пороге школы около 9 часов утра, через полчаса после начала занятий. Расписался в журнале опоздавших, прошел в раздевалку. Замешкался.

- Я вошла, когда этот пацан ковырялся в рюкзаке, - вспоминает 11-классница Оля. - И тут на пороге появились директрисса и завуч. Спросили его: «Ты чего не учишься?». А он достал нож из сумки и повернулся в сторону директриссы. Мне сначала показалось, что оружие ненастоящее. Разглядеть не успела - завуч тут же схватила меня за руку и вытолкала из раздевалки. А его там закрыли.

Но школьник сумел открыть дверь и двинулся по коридору. В первом же пустом помещении - им оказался конференц-зал - забаррикадировался.

- Если войдете, я себя зарежу! - кричал он лупившим по дверям педагогам. А потом сел на пол… и стал читать книгу. Учебник по химии. К слову, из всех учителей именно с молодой и симпатичной химичкой у проблемного подростка был нормальный контакт - иногда Горбатенко разговаривал с ней после уроков. Из-за стеклянных дверей за парнем наблюдала целая делегация: администрация школы вместе с охраной, подоспевшие сотрудники полиции, росгвардии, врачи «скорой помощи». А вскоре появилась мама с грудной сестренкой на руках. Но даже ей, не удалось уговорить сына выйти.

- Отношения в семье, мягко говоря, непростые, - рассказал журналистам уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, который тоже участвовал в переговорах. - Даниил хорошо общался только с дедушкой - с его появлением все и разрешилось. Родственник смог войти и уговорить внука не совершать глупостей. Мальчик, конечно, в подавленном состоянии, с ним работают психиатры.

В 11.20 парня вывели из школы под конвоем. Его руки были скованы за спиной наручниками. Теперь школьнику предстоит пройти обследование на психические отклонения.

НЕ ПРЕСТУПНИК, А ЖЕРТВА

Одноклассники парня сходятся в одном: проблемы с психикой у Даниила были давно.

- Еще в третьем классе прямо на уроке он швырнул в учителя ножницы. А в четвертом снова скандал: залез на стул и стал кричать, что всех нас порежет, - говорит бывшая одноклассница Горбатенко Ирина С. - Директор тогда маму вызвала, вроде он стал спокойнее. Но всю дорогу посещал школьного психолога. А в прошлом году мы заметили, что в его рюкзаке мелькает нож. Ходил он и с лезвием. Правда, никого не пугал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681002" frameborder="0"></iframe> Ученики школы 1359 - о ЧП в школе.Михаил ФРОЛОВ

Ни с одноклассниками, ни с учителями Горбатенко не общался. Его адрес и телефон ученики не знают. Последний раз Даниил фотографировался для школьного альбома в пятом классе. В девятом не пришел на вручение аттестата, хотя учился на одни пятерки. При этом на уроках к доске не выходил, с места не отвечал: если учитель спрашивал, впадал в ступор и сидел, глядя в одну точку. Зато все контрольные и проверочные работы писал на «отлично».

- Вчера мама пообещала упечь его в психушку, вот он и устроил жесть, - рассказывают одноклассники.

И без того непростые отношения с родителями окончательно испортились в этом году. С отчимом, сотрудником правоохранительных органов, мальчишка старался не пересекаться. А мама, родив несколько месяцев назад второго ребенка, погрязла в заботах о грудничке.

- После школьных каникул он пришел еще более неадекватный, чем раньше. Может, к сестренке ревновал, - продолжает Ирина С. - А месяц назад произошло ЧП, которое обсуждала вся школа. Даня пришел без сменки, директор его тормознула. Он что-то грубо ответил, подлетел охранник: «Ты на кого тут голос повышаешь?». А Даня достал клинок и сказал ему: «Да я тебе сейчас уши отрежу». Но инцидент как-то замяли.

Правда, есть и такие ребята, кто агрессию Горбатенко не подтверждает. Говорят, наоборот, тихий был. В столовой вместо дежурных поднимал стулья за учениками. Педагогам приносил шоколадки.

- Пацан был всеми забыт и брошен, и таким диким способом пытался привлечь внимание близких, - объясняет источники в следствии. - Не преступник, а жертва. В школе от него никто не пострадал. Поэтому уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Будем выяснять, кто виноват, что ребенок пошел на такое. Не исключено, что его травили одноклассники.

Но школьники травлю категорически отрицают: «Между собой психом его называли, в лицо - никогда».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Отстранить его от занятий было нельзя»

- Единственное, что может сделать школьный психолог в тяжелом случае - это пригласить родителей сложного подростка и порекомендовать им пройти обследование у психиатра, - объясняет Марина Сизова, психолог школы №1308. - Но заставить их сделать это нельзя, на принудительную экспертизу отправляют только после каких-либо инцидентов и только по решению соответствующих органов. Кроме того, родители могут сводить ребёнка к психиатру, но о диагнозе промолчать.

По большому счету, максимум, что может сделать школьный психолог с таким учеником - попробовать поработать с его самооценкой, чтобы выровнять поведение. И научить выражать свои эмоции социально приемлемым способом. Все остальное остается уже на совести родителей.

Записала Ксения АДАМОВИЧ.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А что с охраной?

- Металлоискатели и рамки у нас появились полтора месяца назад, на следующий же день после ЧП в Керчи, - рассказал один из учащихся. - Но толку от них особого не было - пищали постоянно, а сумки у нас никто не проверял. Всех ребят потоком пускали. 800 учеников, если каждого досматривать, на уроки никто не попадет. На входе всегда по два охранника, мужчины среднего возраста и телосложения. Не супермены, конечно, но и не бабушки-вахтерши.