Источник: «Мальчик, «захвативший школу», просто не хотел ложиться в психиатрию»

Утром 6 декабря появились сообщения, что вооруженный ножом ученик пытался захватить московскую школу 1359. 16-летний подросток пришел в один из корпусов, охранник увидел нож, поднял тревогу. В итоге школьник сейчас заблокирован в одном из помещений. К себе он никого не подпускает, даже маму, угрожает покончить с собой.

Старшеклассник с ножом пришел в школу с угрозами.Старшеклассник одной из Московских школ пришел на занятия с ножом. Учеников эвакуировали. Подросток угрожает убить себя

Как стало известно, вооруженного ножом парня уже удалось нейтрализовать. Его вывели из школы психологи в сопровождении сотрудников полиции.

Мальчик, «захвативший школу», просто не хотел ложиться в психиатриюФото: Анна МАРТЫНОВА

- На самом деле, все началось с того, что мальчик из параллельного класса увидел его в раздевалке, - рассказывает одна из одноклассниц. - Он сидел на полу и у него тряслась голова и рядом лежал этот нож. Этот поц позвал психолога и директора. Но он отказался отдать нож. Поэтому вызвали полицию, скорую. Всем ученикам приказали разойтись по кабинетам…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681002" frameborder="0"></iframe> Ученики школы 1359 - о ЧП в школе.Михаил ФРОЛОВ

Источник «Комсомольской Правды» в следствии также опровергает версию о попытке захвата школы.

Юноша передан медработникам. Его госпитализируют в психиатрическую больницуФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ситуация такова, - говорит наш собеседник. - У мальчика были обнаружены проблемы по части психиатрии. Недавно мама водила его к специалистам. Те рекомендовали положить парня на какое-то время в стационар. Однако родные не успели этого сделать. Мы предполагаем, что он об этом узнал. Он не хотел ложится в психиатрическую больницу. Зачем он взял утром дома нож и пришел к ним в школу, пока непонятно. Однако показания свидетелей говорят о том, что никому конкретно он не угрожал. Когда произошел переполох, он просто сел в одной из комнат и отказывался выходить. То есть, он не бегал, как буйный, по корпусу. Не махал ножом. Приехали его родные. Они уговорили парня отдать нож.

В полиции опровергли версию о попытке захвата школыФото: Михаил ФРОЛОВ

С Горбатенко будут работать психологи. Вероятно, затем его ждет стационар.

- На месте работают сотрудники Следственного комитета, идет опрос педагогов и учеников школы 1359, родных мальчика, - сообщила «КП» старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

С Горбатенко будут работать психологи. Вероятно, затем его ждет стационарФото: Михаил ФРОЛОВ

Школьник пришел с ножом в школу в Жулебино.

Старшеклассник с ножом пришел в школу с угрозами.Старшеклассник одной из Московских школ пришел на занятия с ножом. Учеников эвакуировали. Подросток угрожает убить себя

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«В третьем классе кинул в учителя ножницы»: Одноклассники рассказывают о 16-летнем подростке, который пришел с ножом в школу

В московском районе Выхино-Жулебино сегодня утром десятиклассник попытался захватить школу. 16-летний подросток около 8.20 вошел в один из корпусов школы 1359 и достал длинный нож. Рассказывают, что парень прошел мимо охранника, но тот заметил холодное оружие и побежал за подростком. В итоге ему удалось заблокировать в одном из помещений. Однако войти внутрь он никому не разрешает, угрожая покончить с собой. На месте работают психологи. Приехала мама парня, которая пытается уговорить его сдаться. Здание оцеплено полицейскими. Из школьных корпусов эвакуировали всех учеников (подробности)