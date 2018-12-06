Кекс и компотики

"Все, что нам нужно - кекс, компотики, кекс, компотики". Так пел казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, он же Jan Khalib на недавнем концерте в Москве. "Кексом" и "компотиками" он заменил слова "секс" и "наркотики". Но мог бы и не менять. Потому что я уже давно не различаю в песнях слова и давно не понимаю, на каком языке поют современные исполнители. Особенно рэперы.

Что-то наш великий и свободный приобретает какие-то не русские интонации. Становится бубняще-стеснительным, нечленораздельным. Новую манеру произношения задают современные хиты. Если не знать, что поют по-русски, ни за что не догадаешься. Будто одновременно в нос, через одно место и толстый слой трусов.

Возьмём рэпера Басту. Он отменяет в языке ударную гласную "а". Везде, где нужно петь "а", он поет "о". Здоровенный мужик, в бороде, а поет так: "Пожелай мне удачи, Момо, Момо, как лучик света".

Ну допустим, окончания у нас всегда глотали, но теперь проглатываются уже не окончания, а предпоследняя гласная окончания:

"Покажи мне, детка, Калифорню, я это навсегда запомню", - так канючит рэпер Элджей, у которого не только "с глазами что-то не так", но и с дикцией не так. Он всю песню булькает, а потом вдруг вспоминает про Калифорню.

(Позволю себе лирическое отступление. Песня еще показательна с точки зрения распределения гендерных ролей. Ладно бы мужик пел "я покажу тебе Калифорню", а то ведь просит, чтобы его, убогого, баба свозила показать эту самую "Калифорню". Видимо расчет на то, что тетки- существа жалостливые, обычного мужика в Калифорнию вряд ли свозят, а того, кто даже говорить нормально не умеют, пожалуй, что и возьмут).

Исчезают согласные на конце слов. Не знаю, как вас, а нас на хоре еще заставляли четко произносить согласные. Теперь, вроде, и не надо согласных.

Не к ночи помянутый Баста поет "темнаяно"! вместо "темная ночь", а Джа Калиб в популярном хите, несущимся изо всех утюгов, поет "контрО" вместо "контроль".

Пока Баста отменяет ударную "а", казахстанский исполнитель Скриптонит отменил ударную "е". Вместо нее повсюду "и": "Здись собрались вси, кого я любИл... но дом не опустИл".

Со Скриптонитом отдельная песня.

"О если б мычанием протяжным сказаться душе можно было", - писал в позапрошлом веке поэт Дмитрий Минаев. Стало можно и мычанием протяжным. У Скриптонита вообще неважно, о чем поется, потому что ни одного слова не понятно, кроме протяжного мычания и местами "сучки".

В условиях плохой дикции совершенно незамеченными в тексты вписываются всякие маты и полуматы. Как, например, у белоруса Леонида Вакальчука в хите, где на протяжении всей композиции можно разобрать только "банда", "панда" и "гепарда". Или у певицы Гречки. Что произносит Гречка вместо согласных - вопрос к орофоэпистам. Когда слушал ее песню "Золотой марафон", сильно удивлялся фразе "болты в глазах как огурцы, ночью и днем". Думал, надо же, какой интересный образ. Потом оказалось, что это никакой не образ интересный, а дикция интересная. Поет она не "как огурцы, а "отходосЫ".

Про то, что в современных песнях не приветствуются слова больше двух слогов и то, что длинные слова рубятся, как угодно - даже говорить не буду. Можно догадываться и удивляться, что означает фраза "Как много разных лес при виде котлет бросали подруг".

Вообще, мода на неправильное произношение не вчера появилась. Из советских исполнителей такой фишкой промышляли Эдита и Лайма Станиславовны, подчеркивая свою инаковость. А по-честному хуже всех с русским было у Тыниса Мяги и грузинского ансамбля Орэра, поэтому они тоже пели с акцентом. Но даже плохоговорящие по-русски старались приблизиться к русскоязычному звучанию и избегали каши во рту.

В девяностых граждан с акцентом сменили певцы с фефектом фикции, не способные, например, произносить мягкие шипящие. "Ясный мой свет, ты написы мне". Потом появился певец Шура без двух передних зубов. Что он пел вообще никому не ведомо, но композиторы были в восторге. Известно, что русский язык труден для сложения песен, поскольку имеет только оральный резонанс. А Шура без двух передних зубов сумел "запеть на русском, как на английском".

Продолжила эксперименты над звуком Кэти Топурия, совместившая в одном и акцент, и заложенность носа, так, что фраза "невозможно рассказать вам историю мою" в исполнении Кэти звучала как: "дебазбожда разгыза. Выбысториюба Ю!

Министр культуры Мединский недавно хвастался, что доказал сыну, что Маяковский был первым рэпером.

Но если говорить о настоящем рэперском звуке, то первым рэпером был не Маяковский, а Борис Николаевич Ельцин. Полупьяное, нечеленораздельное произношение, характерное для рэп-исполнителей называется "ельцин-флоу" и сейчас сильно популярно.

У меня соседка столетняя говорит: "я боюсь на улицу выходить. Москва так меняется, что каждый раз за хлебом - как в новом городе оказываюсь. Боюсь заблудиться".

Я человек мнительный, как моя соседка, теперь тоже боюсь. Вдруг однажды выйду на улицу, и никого не пойму, потому что там на рэперском русском теперь мычат.

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