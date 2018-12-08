Путин выполнил желание больной девочки

Первый тяжело больной ребенок из пяти, чьи желания Владимир Путин пообещал выполнить на форуме «Доброволец», исполнил свою мечту. Вероника Макарова очень хотела побывать на настоящей киностудии, и уже через два дня после того, как президент узнал о ее желании, она оказалась на экскурсии на «Мосфильме». Сопровождал Веронику и ее семью лично директор киноконцерна Карен Шахназаров.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Владимир Путин после выступления на съезде «Единой России» прямо из одного залов конгресс-центра позвонил девочке.

- Вероника, привет! - сказал он. - Где ты находишься? Как себя чувствуешь? Все в порядке?

Девочка рассказала о своих впечатлениях.

- Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, - продолжил Путин. - Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681392" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой.

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Больше всех на церемонии вручения премии "Доброволец России" не повезло мальчику, который стоял на сцене рядом с Путиным. Улучив момент в самом конце, он подошел к президенту и попросил его о селфи. Путин не отказался, но пока мальчик несколько секунд копался в своем телефоне, момент был упущен самым фатальным образом. Тут же подбежали еще несколько человек с телефонами, вокруг вырос лес и рук и селфи вышло так себе. (подробности)