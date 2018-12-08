2018-12-08T20:18:59+03:00
Политика

Путин выполнил желание больной девочки

Президент позвонил Веронике, чтобы узнать, понравился ли ей «Мосфильм» [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнилПутин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнилФото: REUTERS
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Первый тяжело больной ребенок из пяти, чьи желания Владимир Путин пообещал выполнить на форуме «Доброволец», исполнил свою мечту. Вероника Макарова очень хотела побывать на настоящей киностудии, и уже через два дня после того, как президент узнал о ее желании, она оказалась на экскурсии на «Мосфильме». Сопровождал Веронику и ее семью лично директор киноконцерна Карен Шахназаров.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Владимир Путин после выступления на съезде «Единой России» прямо из одного залов конгресс-центра позвонил девочке.

- Вероника, привет! - сказал он. - Где ты находишься? Как себя чувствуешь? Все в порядке?

Девочка рассказала о своих впечатлениях.

- Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, - продолжил Путин. - Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья!

Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой.

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Больше всех на церемонии вручения премии "Доброволец России" не повезло мальчику, который стоял на сцене рядом с Путиным. Улучив момент в самом конце, он подошел к президенту и попросил его о селфи. Путин не отказался, но пока мальчик несколько секунд копался в своем телефоне, момент был упущен самым фатальным образом. Тут же подбежали еще несколько человек с телефонами, вокруг вырос лес и рук и селфи вышло так себе. (подробности)

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