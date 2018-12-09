2018-12-09T00:18:19+03:00
Спорт

Финал Гран-При по фигурному катанию 2018. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Шесть девушек сражаются за победу в Ванкувере
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева идет на 3 месте после короткой программы в Ванкувере.Елизавета Туктамышева идет на 3 месте после короткой программы в Ванкувере.Фото: REUTERS
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В ночь с субботы на воскресенье в канадском городе Ванкувер женщины разыграют победу в финале Гран-При сезона 2018 года. За первое место борьбу поведут шесть спортсменок и у двух фавориток - самые большие шансы. Это 16-летние японка Рика Кихира и россиянка Алина Загитова. Кихира после короткой программы идет первой, а Загитова - вторая.

Сайт KP.RU в подробностях расскажет о том, как будут разыграны медали в финале Гран-При по фигурному катанию среди женщин.

Фигурное катание.

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