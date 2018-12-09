Финал Гран-При по фигурному катанию 2018. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В ночь с субботы на воскресенье в канадском городе Ванкувер женщины разыграют победу в финале Гран-При сезона 2018 года. За первое место борьбу поведут шесть спортсменок и у двух фавориток - самые большие шансы. Это 16-летние японка Рика Кихира и россиянка Алина Загитова. Кихира после короткой программы идет первой, а Загитова - вторая.

Сайт KP.RU в подробностях расскажет о том, как будут разыграны медали в финале Гран-При по фигурному катанию среди женщин.