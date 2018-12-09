Алина Загитова: "Я рада, что смогла собраться после своей ошибки и откатать программу"

Алина Загитова стала второй в финале Гран-При 2018, японка Кихира - первая

В канадском городе Ванкувер в ночь с 8 на 9 декабря по московскому времени завершились соревнования финала Гран-При. Первое место неожиданно для всех досталось 16-летней японке Рике Кихире, а вот россиянка Алина Загитова - вторая. Третья позиция у еще одной россиянки - 21-летней Елизаветы Туктамышевой. Перед началом пресс-конференции все трио фигуристок по-доброму стояли друг с другом и обнимались после жаркой битвы на льду. И вот, наступил черед выступлений.

- Мне хотелось завершить программу без ошибок, но я думаю, что способна дальше выступать хорошо, - начала свой спич Рика Кихира.

А вот Алина Загитова была, в целом, сдержанной:

- Своим прокатом я не очень довольна, но рада что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто программу.

Елизавета Туктамышева, которая стала второй фигуристкой России на старте сезона, была довольна собой:

- Я очень довольна своим выступлением, это довольно хороший опыт для меня перед национальным чемпионатом.

- Для вас это первый финал, каковы ваши впечатления от такого турнира? - спросили журналисты у Рики Кихиры.

- Я думаю, что это хорошее выступление. Обещала себе, что буду помнить обо всех ошибках, которая допустила сегодня. И впредь их я не допущу. Я довольна выступлением здесь, хотелось достичь хорошего результата и через тренировки мне это удалось сделать. Это мотивирует меня делать все гораздо лучше в дальнейшем.

- Лиза, скажите, вот несколько лет назад для вас все было проще, а теперь все поменялось. Что изменилось? - вопрос немного смутил Елизавету Туктамышеву.

- Это очень трудный вопрос. Я даже не знаю, мне действительно было легко 8 лет назад, когда я выходила в юном возрасте на этапы Гран-При. Для меня это была новая жизнь, я ее предвкушала ее. И сейчас любые старты нельзя сравнивать с теми, что было раньше - тогда это были приятные соревнования, от тебя не ждет ничего никто. Сейчас фигурное катание стало моложе. Сама я нахожусь в хорошей форме. Я прошла через взлеты и падения и в конечном итоге поняла для себя, причины почему катаюсь, почему и что я люблю. То есть на какие-то вопросы дала ответы и отпустила волнение во время выступлений. Просто в таком возрасте главное - не соревноваться с кем-то, а выходить и делать свое дело, которое тебе нравится.

Затем последовал вновь вопрос для Рики Кихиры:

- Что вы можете сказать про других японских фигуристок? Ведь из вашей страны традиционно сильные спортсменки, как это удается?

- Думаю, причина моих успехов в том, что у меня были провалы в последние два года. Я пообещала себе, что запомню их и больше подобных ошибок не повторю.

В этом сезоне я не нацеливалась на финал Гран-при. Я просто хотела показывать хорошие результаты. У меня была хорошая подготовка, так что мне просто нужно было реализовать ее на соревнованиях

Финальный же вопрос получила Алина Загитова:

- Алина, скажите, а что вы выучили для себя из прошлого и этого сезонов? Уже во взрослом катании.

- Я пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально. И как сказала Лиза - в первом сезоне от тебя никто ничего не ждет. Сейчас - я нервничаю чуть-чуть больше, и нужно с этим справлять и ни о чем не думать.

Финал Гран-При - первый серьезный турнир в сезоне. Дальше главный старт у российских фигуристок - чемпионат России, который пройдет с 19 по 23 декабря в городе Саранске.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию финала Гран-При.