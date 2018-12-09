Алина Загитова стала второй в финале Гран-При 2018, японка Кихира - первая

8 декабря в канадском Ванкувере, когда в Москве была уже полночь 9 декабря, на лед вышли шесть фигуристок в финале женского Гран-При. Алина Загитова в короткой программе проиграла японке Рике Кихире. Сумма отставания солидная - аж пять баллов (77 против 82). И на битву за победу в финале Гран-При этого сезона вышли шесть человек - три японки и три россиянки. И перед произвольной программой в тройке лидеров после Кихиры были две наших фигуристки - Лиза Туктамышева и Алина Загитова.

Алина Загитова и Рика Кихира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первой на льду появилась Софья Самодурова. Солидная нагрузка для молодой спортсменки, которая впервые в карьере пробилась в финал Гран-При. 16-летняя ученица Алексея Мишина выступила на отличном уровне, получив после своего проката аплодисменты от зрителей. И от судей ей за чистый прокат программы достались 136,09 балла - это суммарные 204,33 по итогам 2 выходов на лед. Для Софьи это лучший результат в сезоне.

Второй вечером на лед вышла первая из трех японских спортсменок - Сатоко Мияхара. Она - одна из двух участниц шестерки, выступавших в 2017 году в финале Гран-При. Вторая фигуристка, которая поехала в Ванкувер после выступлений год назад в финале - это Алина Загитова. Мияхара не очень хорошо выступила в короткой программе и получила довольно "ранний" выход на лед. Итог выступлений более скромный - 133,79 балла и три балла проигрыша по сумме Софье Самодуровой.

Затем настал черед второй японки - Каори Сакамото. Конкурентки Елизаветы Туктамышевой в борьбе за 3-е место. Спортсменок по итогам произвольной программы разделили десятые долли баллов. Смазала свое выступление Сакамото падением при заходе на один из элементов программы, сразу же получив минус 1,5 балла от арбитров. У нее не получился двойной тулуп. Но падение не помешало Сакамото выйти в промежуточные лидеры - 141.45 у Каори Сакамото и после двух выступлений японка получила 211,68 балла.

И вот - черед Алины Загитовой с ее программой "Кармен". Не без ошибок откатала олимпийская чемпионка, которая после короткой программы шла на второй позиции. 148,60 у Алины Загитовой. И она промежуточно - первая, что меньше ее максимума, на который она способна.

Тройка лучших спортсменок по итогам финала Гран-При.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После Загитовой на льду появилась еще одна россиянка - 21-летняя Елизавета Туктамышева. За свое выступление по технике Лиза на балла уже во время выступлений обошла Загитову. А суммарно от судей у Туктамышевой, чемпионки мира 2015 года за произвольную программу - 144,67 - это лучший результат в сезоне у Лизы! 215,32 балла получила в итоге за свое выступление Туктамышева. Она обеспечила себе место в тройке лучших в финале Гран-При.

И вот, главный момент вечера - появление 16-летней Рики Кихиры. Еще во время разминки при заходе на один из прыжкой молодая японка упала, но спокойно продолжила дальше готовиться к своему выступлению. И в самом начале программы она упала, проиграв 3,54 балла. Однако же, в сумме в произвольной программе у Кихиры - 150,61 балла. По сумме баллов за два проката 16-летняя японка заработала 233,12 балла.

Итог финала Гран-При 2018 по фигурному катанию у женщин в одиночном катании - победа Рики Кихиры, а у Алины Загитовой второе место. Третья позиция - у еще одной россиянки Елизаветы Туктамышевой.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию финала Гран-При.