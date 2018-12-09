Автор «Цвет настроения синий» Антон Пустовой: На этой песне я заработал больше миллиона

Уходящий год в музыкальном плане можно смело назвать годом Киркорова. 51 миллион просмотров в Ютубе у клипа «Цвет настроения синий», 20 миллионов собрала не менее скандальная «Ибица». Плюс 21 миллион просмотров извинений за «Ибицу» и 79 миллионов просмотров дуэтного видео с Егором Кридом «Цвет настроения черный».

Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018).

Неудивительно, что король российской поп-сцены собрал большой «урожай» наград на самых влиятельных музыкальных премиях: «Золотой граммофон», «Песня года». А в минувшую субботу Филипп взял две золотых статуэтки на российской национальной музыкальной премии «Виктория» (наш аналог «Грэмми»). Киркоров победил сразу в двух номинациях - «Артист года» и «Лучшее видео» («Цвет настроения синий»).

- Не зря говорят, что после 50 жизнь только начинается. И вы это наблюдаете на моем примере! - сказал, получая награды, Киркоров.

Одним из первых артист поделился радостью триумфа с композитором и поэтом Антоном Пустовым. Именно этот 37-летний парень написал главный хит года «Цвет настроения синий».

Мы дозвонилось до Пустового и расспросили, как создавалась эта песня.

Оказывается, два года назад выпускник эстрадно-циркового колледжа Антон Пустовой даже не предполагал, что его песни будет петь вся страна. Антон работал концертным промоутером, но эта профессия ему быстро наскучила. Пустовой решил зарабатывать на жизнь своим любимым хобби -музыкой. Арендовал студию, набрал небольшую команду. Когда песня получалась, находил в соцсетях контакты представителей артистов и отправлял им свои работы на рассмотрение.

- Руку «набивал долго», порой приходилось переписывать текст по 8-10 раз, - вспоминает Пустовой.

- Но написали-таки суперхит. Поздравляем!

- Спасибо! Кстати, на «Песне года» меня ещё наградили за песню Кристины Орбакайте «Пьяная вишня» и дали звание «Лучший композитор года».

Но все-таки «Цвет настроения синий», конечно же, стала моей самой знаковой песней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/649217" frameborder="0"></iframe> «Цвет настроения синий»: Новый клип Киркорова взорвал соцсети.Премьера ролика отгремела в «Вечернем Урганте»

- На той же «Песне года» я случайно услышала разговор ваших коллег. По их мнению, вам повезло, что эту песню спел Киркоров. Мол, отдали бы вы другим артистам, не было бы такого «взрыва».

- Конечно. Тут и песня удачная и большая заслуга Филиппа. Они словно друг для друга были созданы. Есть у меня песни не менее удачные, их поют другие артисты первой величины, но почему-то не получается выстрелить.

Филипп не только сделал эту песню хитом, он ещё и расширил свою целевую аудиторию. Я не думаю, что взрослая публика от него отвернулась. Да, возможно, они не приняли эту песню, но все равно будут ходить на его концерты, потому что у Киркорова разноплановый репертуар.

Филипп в 2018 году, безусловно, омолодил свою аудиторию. Раньше, как мне кажется, у него была аудитория «40 плюс», а сейчас даже школьники Киркорова слушают. У меня сыну семь лет, он тоже любит песню «Цвет настроения синий».

- А что ваш сын сказал, посмотрев клип?

- Папа, этот дядя плохой? Смотри, он же в клипе матюкается! (Смеётся.).

- А вы «Цвет настроения синий» подарили Филиппу или продали?

- Я работал за гонорар. Есть, конечно, авторы, которые дарят свои песни, им за счастье, если большой артист возьмёт их произведение. Наверное, у таких авторов есть еще какой-то источник дохода. А у меня все иначе: я на эти деньги живу, это мой хлеб. На мне студия, квартира, семья. Все зависит от того, как папа поработает.

Филипп Киркоров собрал большой «урожай» наград на самых влиятельных музыкальных премияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вам удалось хорошо заработать на этой песне?

- Конечно. Заработок и дальше продолжается. Киркоров один из немногих артистов, кто оставляет права на песни за авторами. И пока песня живёт и ротируется, каждый месяц мне идут авторские отчисления.

Пока сложно прогнозировать, какая сумма набежит в итоге.

- Миллион рублей уже заработали?

- Уже больше заработал. Хит живёт не один год, он не перестаёт звучать на радиостанциях, в телепрограммах, его берут в рекламу и саундтреки.

У Филиппа 25 декабря в «Олимпийском» премьера нового шоу. После чего он поедет в тур, где будет продолжать петь «Цвет настроения синий».

Думаю, ещё прилично заработаю на этой песне.

- Долго работали над песней?

- Нет. Филипп её долго не выпускал. Она была у него уже в сентябре 2017 года, а выпустил он её только в феврале 2018 года.

- Киркоров сразу понял, что перед ним хит?

- Не сразу. Он в неё поверил только после того, как песня понравилась его сыну Мартину. Они были в отпуске в Болгарии, ехали на машине. Путь был долгим -3 часа за рулём. И Филипп решил время даром не терять, послушать песни, которые ему авторы присылают. Киркоров включил «Цвет настроения синий», послушал, не зацепило. Переключил на другую песню. Но Мартин попросил отца снова включить «Цвет настроения синий»:

«Папа, включи песню про меня!»

Филипп спрашивает, мол, какую. На что ребёнок говорит: «В руках Мартини!» (Смеётся.). Так они из-за Мартина слушали мою песню всю дорогу.

Филипп увидел, что сыну песня нравится, решил записать.

- А вы другим артистам эту песню отправляли?

- Другим артистам тоже выслал. Они не видели себя в этой песне. Сначала я отправил саунд-продюсеру Толику Лопатину.

Мы с Толей до этого общались по поводу Кристины Орбакайте, которая через него взяла у меня три песни.

И он мне сказал: «Если будет что-то для Филиппа, высылай!»

- Я слышала, что вы эту песню Кристине Орбакайте отравляли и Николаю Баскову.

- Почти всему первому эшелону отправил. Кристина её первой услышала, но только в женском варианте (текст тот же самый, но от имени дамы).

Забавная история у нас получилась с «Ибицей». Я эту песню написал по заказу Филиппа, как продолжение «Цвет настроения синий». Но Филипп ничего не ответил, когда я отправил ему песню. Как потом выяснилось, он был в это время на конкурсе «Евровидение» с молдавской группой «Доредос». Он там так замотался за две недели, что даже почту не проверял. А я подумал, что он не отвечает, потому что песня не подошла. И тогда я отправил «Ибицу» Николаю Баскову.

А потом звонит Филипп со словами, что хочет забрать «Ибицу». Я ему объяснил, что её уже купил Николай.

- У нас прекрасные отношения. Сейчас мы все разрулим! - сказал мне Филипп и пошёл звонить Баскову. Так родился дуэт.

- У «Ибицы» тоже интересная судьба. Как только она вышла, её сразу запретили на некоторых радиостанциях, потом клип отказались показать многие федеральные каналы...

- Скандальность этой песне все-таки принёс клип. Там текст обычный, без мата. За что её запрещать? Я не понимаю.

- Это же игра слов. В припеве многим слышится нецензурное слово.

- Каждый слышит то, что хочет услышать. Все зависит от человека. Я думаю, что все началось с шуточного ролика в Инстаграме Гарика «Бульдога» Харламова (шоумен выложил пошлый мультик, где всевозможные звери занимаются сексом под «Ибицу»-Ред.).

Захотели её люди так увидеть - это их право. Но большего дёгтя добавил, конечно же, клип.

Песня сначала так хорошо пошла. Я честно говоря, думал, что она переплюнет по популярности «Цвет настроения синий».

Все-таки два артиста первого эшелона спели. А когда вышел клип, сразу начались запреты на федеральных каналах и песня просела. Немножко переборщил Саша Гудков (режиссёр «Ибицы»).

- Поэтому они и выпустили новый шуточный ролик - извинения за «Ибицу».

- Я живу в Киеве, не вижу многого, что происходило вокруг этой песни, какая была на неё реакция.

Слышал, что депутаты возмущались, организации детские и юношеские шумели, что нельзя такие клипы показывать, надо Филиппа и Николая лишить всех званий.

Поэтому они правильно сделали, что записали извинения. Наверное почувствовали, что Саша Гудков все-таки перегнул палку.

Немножко заигрались. Филипп и Николай много времени проводят за границей, знают, что для западного артиста такой юмор уместен и даже приветствуется. А когда какая-нибудь бабушка из Новосибирска смотрит телевизор, у неё при виде «Ибицы» немножко клемма западает (Смеётся.).

На мой взгляд, ничего страшного там нет. Для ребят это эксперимент. Понятно, что «Ибицу» можно было снять помягче, но все равно эксперимент удался. И об этом говорят итоги года и то, что мы взяли взяли всевозможные музыкальные премии.

- К вам, наверное, ломанулись все российские звезды, просят написать хит...

- Не могу сказать, что все, но заказы есть. Тут надо понимать, что я же не напишу «Цвет настроения синий-2» под другого артиста. Ко всем нужен подход. Нужно искать что-то новое. Я же не мясокомбинат, который получил премию за качество и теперь только у него и покупают продукцию. Позвонили от Витаса, Сережи Лазарева. Для них чуть другое написал, у них своя дорога. Звонки есть, письма идут, теперь нужно попадать в стиль того или иного артиста, чтобы рождались хиты.

- Для Филиппа ещё писать будете?

- Есть песня. Моей студийной команде она очень нравится. Если Филипп её запишет, то думаю, что в следующем году мы возьмём не меньше музыкальных наград. Филипп вроде бы согласился, сказал: «Мы её сделаем!» Но это артист: если завтра ему пришлют другую песню, которая ему понравится, он запишет её, а не мою. Пока что согласился, а там посмотрим.

- А про что будет песня?

- Про любовь. Если в песне «Цвет настроения синий» дама была одинока, то теперь у неё все отлично.

Коля Басков тоже заинтересовался двумя песнями, но пока сложно сказать выпустит он их или нет.

Мыс Колей сейчас работали на мюзикле «Три богатыря». Я ему сделал песню князя, которому он подарил свой голос в этом спектакле. Александр Ревва купил песню. Тоже должна скоро выйти. В общем, работаем в обычном режиме.

- Говорят, Алла Пугачева к грядущему юбилею готовит концертную программу. Ей свои песни отправляли?

- Нет. Алла Борисовна легендарная личность, спевшая лучшие хиты наших мастодонтов. Я не думаю, что ей интересны песни, которые я пишу. Это не её формат. После «Старинных часов» и «Айсберга» вряд ли она будет петь что-то кардинально другое. Когда я начал сочинять песни, решил, что серьёзными они не будут. Авторов, которые пишут лирику со смыслом, очень много. Мне конкурировать с ними нет смысла. Я решил, что мне нужно писать в другом жанре, чтобы выделиться. В моих песнях не надо ничего додумывать, они прямые.

Конечно же, я могу написать в другом жанре, но пока мне хочется в моих песнях веселиться и радоваться.

Мы нашли свою волну, хочется на ней удержаться максимально долго.

Но это не значит, что меня вдруг завтра не накроет и я приду в студию и напишу песню для Аллы Пугачёвой.

- Как вам, кстати, общение с Киркоровым?

- Я не таким его себе представлял. Я думал, что он звёздный и надменный. Оказалось, что он не такой.

Я был удивлён, что человек вообще не пьёт, ведёт здоровый образ жизни.

Мы переписываемся иногда, разговаривали как-то минут сорок по телефону. Человечный оказался, внимательный.

КСТАТИ

«На эту аферу я поддался под влиянием великого и всемогущего Урганта»: Киркоров рассказал, кто его подбил на съемки клипа «Цвет настроения синий»

Создатели скандального ролика выложили в Сеть его закулисье (подробности)

В ТЕМУ

«Чтобы сыграть 16-летнего нигилиста, неделю ходил с фальшивой бородой» : Киркоров рассказал о закулисье скандального клипа

Всего за сутки хулиганский клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» собрал более трёх миллионов просмотров, возглавив тренды Ютуба.

Напомним: продюсером ролика выступил Иван Ургант. По словам шоумена, в продюсеры его позвал сам Филипп (подробности)