Жена Льва Лещенко о его экстренной госпитализации: Все в порядке, чувствует себя неплохо

В воскресенье, 9 декабря, Ирина Лещенко - жена певца Льва Лещенко - прокомментировала в эфире Радио «Комсомольская правда» тревожные новости об экстренной госпитализации своего супруга. По ее словам, уже «все в порядке».

- Все в порядке, все нормально, сейчас еду к нему. Он успел на концерт и ехал на другой концерт. Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично, - сказала Ирина Лещенко.

Кроме того, давний друг певца Владимир Винокур также поспешил успокоить его поклонников. Как подчеркнул юморист, речь идет об «обычном обследовании».

Владимир Винокур.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Мы с ним уже разговаривали, и утром говорили. Это обычное обследование, не волнуйтесь. Просто почувствовал себя неважно, но уже все нормально. Сейчас на обследовании, - заявил Винокур в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в минувшую субботу, 8 декабря, певца Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что народного артиста СССР увезли в одну из столичных больниц прямо из концертного зала «Мир».

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