Франция мобилизует более 89 тысяч полицейских во время протестов 8 декабря

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-07T07:58:58+03:00

Более 89 тыс. полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря Фото: REUTERS

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В субботу, 8 декабря, власти Франции планируют мобилизовать более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, чтобы они охраняли порядок во время протестных акций участников движения "желтые жилеты". Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

По его словам, только в Париже будут задействованы 8 тысяч полицейских, а также около десяти бронетранспортеров жандармерии, передает телеканал TF1.

Напомним, что массовые акции протеста во Франции стартовали еще 17 ноября. Граждане выступили против повышения цен на бензин и введения новых налогов. В какой-то момент массовые митинги переросли в настоящие погромы - люди поджигали машины, били витрины и закидывали правоохранителей различными предметами. На данный момент известно о четырех жертвах протестных акций, также сотни получили ранения.

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон изначально не хотел идти ни на какие уступки, властям все же пришлось ввести мораторий на повышение налогов на топливо сроком на полгода.

Сайт kp.ru писал о том, что теперь в правительстве опасаются возможности государственного переворота.