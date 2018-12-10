«Цвет настроения красный»: Ольга Бузова выбрала наряд к Новому году

Ольга Бузова, Ксения Бородина и Анна Хилькевич посетили бутик дизайнера Беллы Потёмкиной, чтобы выбрать платья, в которых проведут новогоднюю ночь.

Ксения Бородина выбрала сочетание красного и чёрного: стильная пурпурная блуза с жабо и чёрные брюки на высокой талии.

Ксения Бородина выбрала сочетание красного и чёрного

Причём Бородина планирует отмечать праздник в двух нарядах. Ксения еще присмотрела красное приталенное платье длины миди в пайетках.

Бородина планирует отмечать праздник в двух нарядах

Больше всего луков выбрала, конечно же, главная муза Потемкиной Ольга Бузова, примерив и платье с пышной юбкой, и приталенное платье-комбинацию, и классическое миди, подчёркивающее все самое необходимое.

Ольга Бузова выбрала наряд к Новому году

Особенно выигрышно смотрелись длинные ноги Ольги в коротком красном платье.

— Мне все нравится и все идёт! — сказала Бузова, унося домой два пакета нарядов.

Актриса Анна Хилькевич тоже выбрала красное платье, но более откровенное, чем у Бузовой: дерзкое мини с глубоким декольте.

Анна Хилькевич тоже выбрала красное платье

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