«Цвет настроения красный»: Ольга Бузова выбрала наряд к Новому году
Ольга Бузова, Ксения Бородина и Анна Хилькевич посетили бутик дизайнера Беллы Потёмкиной, чтобы выбрать платья, в которых проведут новогоднюю ночь.
Ксения Бородина выбрала сочетание красного и чёрного: стильная пурпурная блуза с жабо и чёрные брюки на высокой талии.
Ксения Бородина выбрала сочетание красного и чёрного
Причём Бородина планирует отмечать праздник в двух нарядах. Ксения еще присмотрела красное приталенное платье длины миди в пайетках.
Бородина планирует отмечать праздник в двух нарядах
Больше всего луков выбрала, конечно же, главная муза Потемкиной Ольга Бузова, примерив и платье с пышной юбкой, и приталенное платье-комбинацию, и классическое миди, подчёркивающее все самое необходимое.
Ольга Бузова выбрала наряд к Новому году
Особенно выигрышно смотрелись длинные ноги Ольги в коротком красном платье.
— Мне все нравится и все идёт! — сказала Бузова, унося домой два пакета нарядов.
Актриса Анна Хилькевич тоже выбрала красное платье, но более откровенное, чем у Бузовой: дерзкое мини с глубоким декольте.
Анна Хилькевич тоже выбрала красное платье
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