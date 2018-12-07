Басков пошутил над Волочковой после ее заявлений об их свадьбе

Несколько дней назад, когда Анастасия Волочкова и Николай Басков, появились вместе на премьере мюзикла Алексея Сеченова «Саша/Alех», журналисты предположили, что артисты снова вместе.

Как вы помните, их совместную мальдивскую фотосессию не обсуждал только ленивый. В минувший четверг Настя и Коля снова появились вместе. Пара была замечена на съёмках новогоднего «огонька».

volochkova_art Наши отношения с Колей проверены временем..

По словам Анастасии Волочковой, певец ей подарил роскошные серьги с бриллиантами. Видимо, вдохновлённая подарком, артистка написала в своём Инстаграме:

«Мой Самый мужчина! У нас будет самая роскошная, зажигательная свадьба!»

- Конечно, будет, но у каждого своя,-пошутил в ответ Николай Басков.

Басков пошутил над Волочковой после ее заявлений об их свадьбеФото: скриншот сайта

Правда, после того, как на артистку обрушились комментарии подписчиков в стиле «без меня меня женили» певец удалил свою реплику из Инстаграма балерины.

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