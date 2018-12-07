2018-12-07T13:51:02+03:00
Звезды

Басков пошутил над Волочковой после ее заявлений об их свадьбе

Балерину на смелое заявление вдохновил подарок певца
Игорь ПОЛЯКОВ
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Как вы помните, их совместную мальдивскую фотосессию не обсуждал только ленивыйКак вы помните, их совместную мальдивскую фотосессию не обсуждал только ленивыйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несколько дней назад, когда Анастасия Волочкова и Николай Басков, появились вместе на премьере мюзикла Алексея Сеченова «Саша/Alех», журналисты предположили, что артисты снова вместе.

Как вы помните, их совместную мальдивскую фотосессию не обсуждал только ленивый. В минувший четверг Настя и Коля снова появились вместе. Пара была замечена на съёмках новогоднего «огонька».

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Наши отношения с Колей проверены временем..
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По словам Анастасии Волочковой, певец ей подарил роскошные серьги с бриллиантами. Видимо, вдохновлённая подарком, артистка написала в своём Инстаграме:

«Мой Самый мужчина! У нас будет самая роскошная, зажигательная свадьба!»

- Конечно, будет, но у каждого своя,-пошутил в ответ Николай Басков.

Басков пошутил над Волочковой после ее заявлений об их свадьбе Фото: скриншот сайта

Басков пошутил над Волочковой после ее заявлений об их свадьбеФото: скриншот сайта

Правда, после того, как на артистку обрушились комментарии подписчиков в стиле «без меня меня женили» певец удалил свою реплику из Инстаграма балерины.

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Анастасия Волочкова: Мой любимый мужчина не работает охранником

В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой. Там одна дама написала, что ее обидела артистка -якобы увела у неё 35-летнего бойфренда (выходца из Чечни) по имени Малик. Мол, мужчина жил с ней 10 лет, а потом их якобы разлучила Анастасия. По словам этой женщины, новый бойфренд балерины работает в подмосковном отеле начальником охраны. Однако Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде», что не знает этих людей (подробности).

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