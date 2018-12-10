Поклонники Пугачевой выяснили, на кого похожа ее дочь Лиза

Совсем недавно в своём Инстаграме Максим Галкин показал подписчикам фото своей мамы. Поклонники шоумена сошлись во мнении, что дочь Максима и Аллы Пугачевой Лиза очень похожа на Наталью Григорьевну Галкину.

maxgalkinru Дорогая мама! Помню, люблю! #деньматери

Но ещё больше шума наделала другая фотография. Алла Борисовна разместила в своём блоге фото своей бабушки и деда по материнской линии.

Певица рассказала, что почти не помнит своего дедушку Архипа Одегова. А вот бабушку Александру Кондратьевну помнит прекрасно.

«Деда не помню, рано умер, а бабушка — это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей. Царство небесное вам», — написала в Инстаграме Алла Борисовна.

alla_orfey Обожаю старые фотографии.Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова

Фанаты певицы заметили, что Лиза Галкина - точная копия бабушки Пугачевой Александры Кондратьевны. Видимо, девочка взяла лучшие черты от всех родственников звёздной семьи.

alla_orfey Если долго мучиться,что нибудь получится

Впрочем, Максим Галкин считает, что Лиза - копия своей мамы.

- Лиза похожа на Аллу, а Гарри на меня,- поделился в одном из интервью «КП» Максим Галкин.

Аллпа Борисовна с сыном ГарриФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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