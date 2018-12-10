2018-12-10T02:38:40+03:00
Звезды

Поклонники Пугачевой выяснили, на кого похожа ее дочь Лиза

Алла Борисовна выложила архивные фотографии
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза похожа на многих своих родственников.Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза похожа на многих своих родственников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Совсем недавно в своём Инстаграме Максим Галкин показал подписчикам фото своей мамы. Поклонники шоумена сошлись во мнении, что дочь Максима и Аллы Пугачевой Лиза очень похожа на Наталью Григорьевну Галкину.

maxgalkinrumaxgalkinru
Дорогая мама! Помню, люблю! #деньматери
304196 отметок «Нравится»4667 комментариевInstagram

Но ещё больше шума наделала другая фотография. Алла Борисовна разместила в своём блоге фото своей бабушки и деда по материнской линии.

Певица рассказала, что почти не помнит своего дедушку Архипа Одегова. А вот бабушку Александру Кондратьевну помнит прекрасно.

«Деда не помню, рано умер, а бабушка — это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей. Царство небесное вам», — написала в Инстаграме Алла Борисовна.

alla_orfeyalla_orfey
Обожаю старые фотографии.Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова
103773 отметок «Нравится»1772 комментариевInstagram

Фанаты певицы заметили, что Лиза Галкина - точная копия бабушки Пугачевой Александры Кондратьевны. Видимо, девочка взяла лучшие черты от всех родственников звёздной семьи.

alla_orfeyalla_orfey
Если долго мучиться,что нибудь получится
152540 отметок «Нравится»2869 комментариевInstagram

Впрочем, Максим Галкин считает, что Лиза - копия своей мамы.

- Лиза похожа на Аллу, а Гарри на меня,- поделился в одном из интервью «КП» Максим Галкин.

Аллпа Борисовна с сыном Гарри Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аллпа Борисовна с сыном ГарриФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пугачева и Галкин тратят на обучение двойняшек 6 миллионов рублей в год

Казалось бы, только вчера счастливый Максим Галкин рассказывал журналистам, какое счастье ему подарила Алла Пугачева, позволив стать отцом. И вот уже двойняшки звездной пары Гарри и Лиза, рожденные суррогатной матерью благодаря замороженным когда-то Пугачевой клеткам, готовятся отметить первый юбилей: 18 сентября им исполняется 5 лет (подробности).

В ТЕМУ

4-летняя дочь Пугачевой и Галкина вышла на подиум в свадебном платье

Максим Галкин и Алла Пугачева регулярно размещают фото и видео своих очаровательных 4-летних двойняшек в Инстаграме, но не появляются с детьми на светских мероприятиях, где много прессы. "Дети дают мне силы, купаюсь в этой теплой, детской энергии, - призналась недавно журналистам Алла Пугачева. - Они дают мне силы держаться на плаву. Хочу дожить до того, как им будет 13 лет, и выйти с ними в свет" (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Молодой сотрудник Google умер на рабочем месте
Генконсульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с застрявшими в Китае туристами
Макаревич рассказал, почему решил возродить «Смак» на YouTube
Конгрессмен-демократ: Трамп может стать первым президентом США, который сел в тюрьму
В аэропорту Киева совершил жесткую посадку пассажирский самолет
Глава МВФ: Протесты «желтых жилетов» отразятся на экономике Франции
«Желтые жилеты» вышли на улицы столицы Черногории
ПВО Сирии отразили воздушную атаку на аэропорт Дамаска
Обычный ремень спас россиянину жизнь во время протестов в Париже
Facebook запретил публиковать посты с сексуальным подтекстом
Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении
Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи
Лавров обвинил США в препятствовании сохранению глобальной торговой системы
В Мадриде прошел благотворительный забег Санта-Клаусов
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче Российской премьер-лиги
Лавров объяснил, чем ОДКБ, ЕАЭС и СНГ отличается от НАТО
В Госдуме прокомментировали обвинения в "причастности" России к протестам во Франции
Новая глава ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель
В МВД объяснили присутствие главы ведомства на съезде "Единой России"
Более 600 спецмашин задействовано в уборке снега в Подмосковье
Нарышкин: Британия не хочет сотрудничать с Россией по "делу Скрипалей"
Украинец пытался провезти в Россию около миллиона рублей в ботинках
Нарышкин рассказал об активном сотрудничестве разведок России и США