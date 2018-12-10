Алексей Панин об аварии: Никуда я не попадал. Сижу в ресторане с Ксюшей из «Блестящих»

Скандальный актёр Алексей Панин снова вляпался в историю. На этот раз артист не виноват. По сообщениям СМИ, он находился в автомобиле в качестве пассажира, когда на улице Подвойского столкнулись два такси. А потом в них врезался «Мерседес», пассажиром которого якобы и был Панин.

Говорят, что артист получил серьёзную травму головы, его осмотрела «Скорая», но от госпитализации он отказался.

- Я никуда не попадал, - удивился в разговоре с "Комсомольской правдой" Панин. - Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из «Блестящих», про аварию ничего не знаю. Вчера тоже все нормально было: весь день с дочкой Нюсей отдыхали, спали дома.

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