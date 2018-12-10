Алексей Панин попал в аварию в Москве

10 Дек. 09:10 2018-12-10T09:13:07+03:00

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На дорогах скользко, сообщения о многочисленных авариях прилетаю с разных уголков страны. В Москве водители тоже то и дело попадают в ДТП. Одним из пострадавших стал актер Алексей Панин. Его автомобиль стал третьим участником ДТП, который врезался в две стоящие машины.

Информацию сообщает Telegram-канал Mash. ДТП произошло на улице Подвойского, там столкнулись две машины такси. Вскоре в них врезалась иномарка, пассажиром которой был Алексей Панин.

Во время резкого торможения актер сильно ударился головой. Ему потребовалась медицинская помощь, но от госпитализации Панин отказался, сообщает сайт «Дни.ру». Известно, что за рулем "Мерседеса" была 36-летняя Лия Скворцова, сценарист нового фильма, где снимается актер.

Алексей Панин регулярно дает новостные поводы, устраивая скандалы. В начале декабря его сняли с рейса Стамбул – Москва за курение в туалете самолета и рассказ, как правильно закрывать детектор дыма.

После того, как актеру сделали замечание, он потребовал алкоголя и ручку для раздачи автографов. В Генеральной прокуратуре отметили, что несмотря на доставленные неудобства, актеру грозит только штраф за курение на борту воздушного судна.