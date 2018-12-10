Племянница британского шпиона Скрипаля: «Сергея и Юлию удерживают на военной базе»

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом отравили в британском городке Солсбери 4 марта, считает, что Лондон силой удерживает ее родственников. Виктория Скрипаль (как и все остальные) еще ни разу не видела дядю, а с Юлией лишь однажды говорила по телефону - и то, разговор длился не больше пары минут. «Комсомолке» удалось связаться с Викторией и расспросить ее о состоянии Сергея и Юлии Скрипалей.

СКОРЕЕ ВСЕГО, ИХ УДЕРЖИВАЮТ В ПОРТОН-ДАУНЕ

- Виктория, появилась информация, что вы знаете, где Юлия сейчас находится.

- Я знаю?

- Может быть, предполагаете. В некоторых СМИ появилась информация, что ее удерживают на военной базе. Действительно ли вы об этом сообщали, и откуда у вас такая информация?

- У меня эта информация ниоткуда, я просто догадываюсь. Это чисто логические догадки.

- Расскажите подробнее о ваших догадках.

- Британцы сами сообщали о том, что Сергей и Юлия переведены на военную базу. Если считать, что люди поражены боевым отравляющим веществом, которое еще до конца не исследовано, значит, они должны были быть переведены на какую-то базу, где дальше с ними могут проводить какие-то…не то, что опыты, а отслеживать хотя бы. Надо понять, как дальше этот яд действует. Значит, они находятся на базе Портон-Даун. Потому что больше в Англии особо каких-то химически баз нет. Так что все очень логично и просто. Чего далеко везти-то? Вышли из госпиталя в Солсбери, проехали два квартала, - и на базе.

- Виктория, вы считаете, что их удерживают там насильно, поэтому они не выходят на связь?

- Ну их там, конечно, никто цепями не приковывает. Но, с другой стороны, у Юли осталось движимое и недвижимое имущество, животные, все осталось в России. Юля высказывала свое желание вернуться в Россию, как только уладится вопрос. Папу мы не слышим, не видим, не знаем, что с ним. А Юля пока от встречи с консулом отказывается, от консульской помощи отказывается. А чего ей отказываться от консульской помощи? Мы с вами нормально, логично мыслящие люди. Какой смысл? Если я хочу вернуться в Россию, зачем мне отказываюсь от помощи российского посольства?

При этом ни журналисты, ни фотокорреспонденты, никто нигде ее не видел.

- Виктория, исключаете ли вы возможность того, что Юлии могли заплатить, чтобы она не выходила на связь с российским консульством?

- Во-первых, информация была о том, что у них дом в Солсбери выкупает государство. Но на данный момент я располагаю информацией, что до сих пор этот дом в Солсбери числится на Сергее Викторовиче. Если действительно информация правильная, там получается, миллион долларов.

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