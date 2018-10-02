Новые подробности из книги о Скрипале: «Он не верил в то, что его отравила Россия»

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-02T14:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока любители остросюжетных детективов замерли в ожидании книги о британском шпионе Сергее Скрипале (документальный роман «Дело Скрипаля» (The Skripal Files) выйдет 4 октября), крупные издания продолжают интриговать читателей выдержками из произведения журналиста ВВС Марка Урбана. По словам автора, книга основана на его личных встречах и многочасовых интервью со Скрипалем. Так, газета The Guardian со ссылкой на Урбана пишет, что изначально Скрипаль не поверил в то, что к его отравлению причастна Москва.

«Когда он проснулся через пять недель после комы, он был в психологически сложном состоянии. Он не хотел признавать, что стал целью киллера».

При этом автор книги подчеркивает, что британский шпион отказался давать прямые комментарии, сказав, что «боится Владимира Путина» и хочет, чтобы его дочь Юлия могла спокойно приезжать к нему из Москвы.

Кроме того, в книге говорится, что до событий в Солсбери Скрипаль «поддерживал позицию Кремля по многим вопросам». Особенно, что касается возвращения Крыма в состав России. Марк Урбан называет шпиона "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что он сотрудничал с британской разведкой.

«Большую часть времени Скрипаль проводил за просмотром российского Первого канала - главного прокремлевского телеканала. И даже сидя в своем доме, купленном ему на деньги МИ-6, он поддерживал действия Москвы».

Журналист BBC, лично знавший Сергея Скрипаля, рассказал, как тот стал предателемФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Книга не отвечает на главный вопрос: почему ГРУ пыталось убить Скрипаля незадолго до президентских выборов в России?», - добавляют журналисты The Guardian.

ХОРОШИЙ ШАНС ЗАСВЕТИТЬСЯ

- С одной стороны, журналист, написавший эту книгу, хочет «хайпануть» на популярной истории. С другой - это очередной вброс, призванный сформировать общественное мнение, - уверен политолог Никита Данюк. - Сегодня, когда факты и доказательства никого не волнуют, любой информационный вброс будет подхвачен и раскручен. Тоже самое происходит в США. На волне антитрамповской кампании, регулярно появляются книги, фильмы, статьи, расследования о Трампе.

КСТАТИ

А ГДЕ САМ СКРИПАЛЬ?

- Надо отдать должное, любопытный ход придумали анонимные авторы шпионского сериала «Дело Скрипалей». Когда стало понятно, что и изначальный сюжет, и новые сюжетные линии («отравление в Эймсбери», «Петров и Боширов», «Шапиро, дочь офицера») не имеют перспективы удерживать внимание публики, выпустить книгу было смелым ходом, - считает политолог Игорь Шатров. - Сколько новых сюжетов можно создать на основе историй, описанных там. Сколько всего можно домыслить. И от ответственности легко уклониться в случае чего. Что тут реальные факты, а что вымысел, кто разберет. Правда, остается главный вопрос: где, собственно, сам герой книги и его дочь? После выхода книги подозрения в том, что их где-то удерживают против воли, только укрепились.

Скрипаль волновался за дочь ЮлиюФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Скрипаль Родину продавал: в Британии выходит книга о двойной жизни отравленного шпиона

За событиями в Солсбери уже больше полугода наблюдает весь мир. И вряд ли в современной кинематографии существует сериал, которому «дело Скрипалей» уступало бы в остросюжетности и бюджете. При этом на истории с отравлением британского шпиона и его дочери спекулируют все кому не лень. Вот и журналист ВВС Марк Урбан решил немного подзаработать. Он написал целую книгу на эту тему. «Дело Скрипаля» (The Skripal Files) - история, основанная на многочисленных встречах и личных беседах Урбана с Сергеем Скрипалем. Книга выйдет 4 октября. Но таблоид Daily Mail уже опубликовал выдержки из произведения британского репортера (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

100 тысяч рублей за информацию о Петрове и Боширове: «Комсомольская правда» объявляет вознаграждение для читателей

«Комсомольская правда» объявляет вознаграждение в 100 тысяч рублей для читателей, которые предоставят в редакцию существенную и подтвержденную фактами информацию о жизни Александра Петрова и Руслана Боширова - двух россиян, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери. (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)