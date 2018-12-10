9 декабря компания Marvel на своей странице “ВКонтакте” опубликовала запись с просьбой к Роскосмосу помочь спасти их супергероя - “Железного человека”.

“Привет Роскосмос, не могли бы вы, пожалуйста, спасти Тони Старка? Он застрял где-то в космосе, еда и вода кончились четыре дня назад, а кислорода всего ничего. Мы не знаем как он протянет, пожалуйста, помогите!”, - указывается в заявлении.

В Интернет выложили трейлер четвертой части фильма "Мстители".

Ситуация описывает вышедший 7 декабря трейлер фильма “Мстители: Финал”. В начале короткого ролика на экране появляется Тони Старк. В одиночестве он находится в дрейфующем космическом корабле и записывает сообщение, в котором говорит, что воздуха у него осталось на несколько часов.

10 декабря Роскосмос ответил (также во “ВКонтакте”) на призыв Marvel о помощи:

Российские космонавты на орбите помогут Marvel спасти Железного человека .

“Привет, Marvel, мы услышали вашу просьбу. Завтра [11 декабря] супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте”.

Роскосмос ответил на призыв Marvel о помощи.

Помимо спасения Старка, 11 декабря перед Прокопьевым и Кононенко стоит еще одна важная задача - за время шестичасового пребывания в открытом космосе они должны вскрыть противометеоритную защиту “просверленного” корабля “Союз МС-09” и осмотреть повреждения. Операция будет довольно опасной: космонавтам предстоит добраться до отдаленного сектора МКС и специальным острым инструментом разрезать обшивку, осмотреть место повреждения и вернуться обратно. Действовать придется крайне осторожно, так как инструмент может повредить скафандр.

Кстати, на призыв спасти Старка ответили и в NASA. Правда, оперативно помогать “Железному человеку” они не намерены. Специалисты посоветовали Marvel самим бросить “все ресурсы на сканирование космоса для поиска супергероя”.