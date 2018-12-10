В России прошел литературный онлайн-марафон "От мала до велика"

В понедельник, 10 декабря, в шести городах России состоялись четвертые литературные Google-чтения при поддержке киностудии "Союзмультфильм".

Ровно в полдень по московскому времени в прямом эфире на сайтах YouTube и skazki. withgoogle. com стартовал онлайн-марафон "От мала до велика". В этом году литературные чтения проходили на специальных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани (город впервые принял участие в этом мероприятии), Екатеринбурге, Красноярске и Владивостоке. В течение восьми часов в режиме нон-стоп представители шоу-бизнеса, российские политики и жители нашей страны, прошедшие специальный кастинг, читали русские сказки. Среди них: "Теремок", "Царевна-лягушка", "Мойдодыр", "Ежик в тумане", "Волшебное кольцо" писателя Бориса Шергина. В перерывах между чтениями зрителям транслировались отрывки из самых известных советских мультфильмов, а группа художников "Союзмультфильма" с помощью технологии 3D-рисования Google Tilt Brush воссоздавала героев русских сказок прямо в прямом эфире!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681643" frameborder="0"></iframe> Народный артист РФ Юрий Стоянов открыл четвертые Google-чтения в России.

- "Союзмультфильм" сейчас переживает важнейший этап в своей истории: современные технологии дают все больше возможностей для творчества и нового прочтения шедевров прошлых лет. С помощью этих чтений мы напоминаем всем жителям нашей страны о богатом и великом наследии "Союзмультфильма", - заметила Юлиана Слащева, Председатель Правления Киностудии "Союзмультфильм".

В литературном марафоне приняли участие около 300 чтецов. Среди них были как обычные жители страны разных профессий, которые успешно прошли кастинг, так и настоящие звезды шоу-бизнеса. Куратором этого проекта выступила Фекла Толстая, знаменитая российская телеведущая.

- В этом году мы получили множество заявок из разных городов нашей страны. Приятно то, что конкурсанты для того, чтобы обратить на себя внимание и пройти кастинг, перевоплощались в сказочных персонажей, пели и танцевали. Такой креативный подход не может не радовать, - восхитилась Наталия Анастасьева, режиссер Google-чтений.

К слову, в рамках крупнейшего проекта прошел так называемый конкурс #царскийкастинг. В нем победила пара из Ижевска, которую пригласили на литературный марафон в Москве.

Певица Анна Плетнева поучаствовала в Google-чтенияхФото: Google

Открывал чения на специальной площадке в "Союзмультфильме" народный артист РФ Юрий Стоянов. В прямом эфире читали отрывки: певицы Анна Седакова и Анна Плетнева, шоумен Тимур Родригез, кинорежжисер Тигран Кеосаян, эксперт моды Эвелина Хромченко, певец Влад Топалов, актриса Марина Зудина, актер Николай Фоменко, Министр культуры РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Актриса Марина Зудина приняла участие в четвертых онлайн-чтениях на площадке в студии "Союзмультфильм"Фото: Google

- Несмотря на то, что эти чтения проходят в четвертый раз, прямой эфир-это всегда волнительно как для организатров, так и для чтецов. Еще два месяца назад, когда мы только анонсировали наши чтения, многое было неизвестно, - прокомментировала Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA.

Пресс-секретарь Президента РФ прочитал отрывок одной из любимых русских сказокФото: Google

Особым нюансом и определенной трудностью служил и тот фактор, что между городам, где проходит марафон, разница во времени составляла восемь часов. Однако с помощью компании "Билайн", которая стала технологическим партнером четвертых чтений, была обеспечена высококачественная связь между городами России.

Актер Николай Фоменко принял участие в Google-чтенияхФото: Google

К слову, в этом году впервые в прямом эфире жители Татарстана прочитали сказку не только на русском, но и на родном татарском языке! А для людей с нарушениями слуха работал сурдопереводчик.

Министр культуры РФ зачитал отрывок из русской сказки на литературном марафонеФото: Google

В Google-чтениях приняла участие и "Комсомольская правда". Корреспондент Евгения Коробкова зачитала авторскую версию сказки "Волшебное кольцо" писателя Бориса Шергина.

- Безусловно, эти чтения уникальны. Они объединяют сразу несколько поколений россиян. Они позволяют заново окунуться всем, от мала до велика, в мир чудесных русских сказок, - подытожила Фекла Толстая, куратор проекта.

Литературный онлайн-марафон состоялся в нашей стране в четвертый раз. Ранее, в России и других странах мира на специальных площадках проводились Google-чтения произведений таких авторов, как А. П. Чехов, Л.Н. Толстой и М.А. Булгаков. В литературном марафоне также принимали участие представители политики и шоу-бизнеса, а также обычные жители нашей страны.