2018-12-10T21:54:08+03:00
Звезды

В России прошел литературный онлайн-марафон "От мала до велика"

В чтениях приняли участие российские политики и звезды шоу-бизнеса [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В России прошел литературный онлайн-марафон "От мала до велика"В России прошел литературный онлайн-марафон "От мала до велика"Фото: Google
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 декабря, в шести городах России состоялись четвертые литературные Google-чтения при поддержке киностудии "Союзмультфильм".

Ровно в полдень по московскому времени в прямом эфире на сайтах YouTube и skazki. withgoogle. com стартовал онлайн-марафон "От мала до велика". В этом году литературные чтения проходили на специальных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани (город впервые принял участие в этом мероприятии), Екатеринбурге, Красноярске и Владивостоке. В течение восьми часов в режиме нон-стоп представители шоу-бизнеса, российские политики и жители нашей страны, прошедшие специальный кастинг, читали русские сказки. Среди них: "Теремок", "Царевна-лягушка", "Мойдодыр", "Ежик в тумане", "Волшебное кольцо" писателя Бориса Шергина. В перерывах между чтениями зрителям транслировались отрывки из самых известных советских мультфильмов, а группа художников "Союзмультфильма" с помощью технологии 3D-рисования Google Tilt Brush воссоздавала героев русских сказок прямо в прямом эфире!

Народный артист РФ Юрий Стоянов открыл четвертые Google-чтения в России.

- "Союзмультфильм" сейчас переживает важнейший этап в своей истории: современные технологии дают все больше возможностей для творчества и нового прочтения шедевров прошлых лет. С помощью этих чтений мы напоминаем всем жителям нашей страны о богатом и великом наследии "Союзмультфильма", - заметила Юлиана Слащева, Председатель Правления Киностудии "Союзмультфильм".

В литературном марафоне приняли участие около 300 чтецов. Среди них были как обычные жители страны разных профессий, которые успешно прошли кастинг, так и настоящие звезды шоу-бизнеса. Куратором этого проекта выступила Фекла Толстая, знаменитая российская телеведущая.

- В этом году мы получили множество заявок из разных городов нашей страны. Приятно то, что конкурсанты для того, чтобы обратить на себя внимание и пройти кастинг, перевоплощались в сказочных персонажей, пели и танцевали. Такой креативный подход не может не радовать, - восхитилась Наталия Анастасьева, режиссер Google-чтений.

К слову, в рамках крупнейшего проекта прошел так называемый конкурс #царскийкастинг. В нем победила пара из Ижевска, которую пригласили на литературный марафон в Москве.

Певица Анна Плетнева поучаствовала в Google-чтениях Фото: Google

Певица Анна Плетнева поучаствовала в Google-чтенияхФото: Google

Открывал чения на специальной площадке в "Союзмультфильме" народный артист РФ Юрий Стоянов. В прямом эфире читали отрывки: певицы Анна Седакова и Анна Плетнева, шоумен Тимур Родригез, кинорежжисер Тигран Кеосаян, эксперт моды Эвелина Хромченко, певец Влад Топалов, актриса Марина Зудина, актер Николай Фоменко, Министр культуры РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Актриса Марина Зудина приняла участие в четвертых онлайн-чтениях на площадке в студии "Союзмультфильм" Фото: Google

Актриса Марина Зудина приняла участие в четвертых онлайн-чтениях на площадке в студии "Союзмультфильм"Фото: Google

- Несмотря на то, что эти чтения проходят в четвертый раз, прямой эфир-это всегда волнительно как для организатров, так и для чтецов. Еще два месяца назад, когда мы только анонсировали наши чтения, многое было неизвестно, - прокомментировала Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA.

Пресс-секретарь Президента РФ прочитал отрывок одной из любимых русских сказок Фото: Google

Пресс-секретарь Президента РФ прочитал отрывок одной из любимых русских сказокФото: Google

Особым нюансом и определенной трудностью служил и тот фактор, что между городам, где проходит марафон, разница во времени составляла восемь часов. Однако с помощью компании "Билайн", которая стала технологическим партнером четвертых чтений, была обеспечена высококачественная связь между городами России.

Актер Николай Фоменко принял участие в Google-чтениях Фото: Google

Актер Николай Фоменко принял участие в Google-чтенияхФото: Google

К слову, в этом году впервые в прямом эфире жители Татарстана прочитали сказку не только на русском, но и на родном татарском языке! А для людей с нарушениями слуха работал сурдопереводчик.

Министр культуры РФ зачитал отрывок из русской сказки на литературном марафоне Фото: Google

Министр культуры РФ зачитал отрывок из русской сказки на литературном марафонеФото: Google

В Google-чтениях приняла участие и "Комсомольская правда". Корреспондент Евгения Коробкова зачитала авторскую версию сказки "Волшебное кольцо" писателя Бориса Шергина.

- Безусловно, эти чтения уникальны. Они объединяют сразу несколько поколений россиян. Они позволяют заново окунуться всем, от мала до велика, в мир чудесных русских сказок, - подытожила Фекла Толстая, куратор проекта.

Литературный онлайн-марафон состоялся в нашей стране в четвертый раз. Ранее, в России и других странах мира на специальных площадках проводились Google-чтения произведений таких авторов, как А. П. Чехов, Л.Н. Толстой и М.А. Булгаков. В литературном марафоне также принимали участие представители политики и шоу-бизнеса, а также обычные жители нашей страны.

В эфире Google-чтения От мала до велика .Добро пожаловать в новые Google-чтения От мала до велика . Сегодня мы всей страной читаем любимые сказки в прямом эфире вместе с актерами, блогерами и другими талантливыми людьми. Присоединяйтесь! Трансляция проходит при поддержке главного партнёра проекта Союзмультфильм. В прямом эфире художники киностудии создают сказочные иллюстрации с помощью Google Tilt Brush.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность
Денис Мацуев, «Машина времени», Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии
Новости 24
Климкин: ЕС намерены ввести новые санкции против России
Песков прокомментировал непродление Украинской договора о дружбе с Россией
Российские Ту-160 совершили посадку в Венесуэле
На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»
Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами
Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit
РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе
Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом
Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей
В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов
«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше
Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт
В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%