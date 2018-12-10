2018-12-10T22:26:24+03:00
Общество

Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!

Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
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Владислав ФронинВладислав ФронинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Как орган ЦК ВЛКСМ смог опубликовать такую «страшную» работу Солженицына?

- Мы с Сашей Афанасьевым на станции метро «ВДНХ» на газетном стенде в газете «Правда», на последней полосе увидели маленькую заметочку, что в Америке Солженицын написал работу «Как нам обустроить Россию». Мы стали думать, как бы напечатать ее в «Комсомолке». Достали телефон Солженицына. Я позвонил - трубку взяла Наталия Дмитриевна. Она сказала, что наше предложение заинтересовало. Потому что в 1990-м тираж «КП» был 22 миллиона и стоила она 3 копейки.

- Условия?

- Никакой правки! И как-то не подумав, я сказал: «Конечно». В выходных данных у нас было - орган ЦК ВЛКСМ, но фактически «Комсомолка» была уже самостоятельной газетой.

В 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 миллиона экземпляров была опубликована брошюра нобелевского лауреата.

В 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 миллиона экземпляров была опубликована брошюра нобелевского лауреата.

- Кто из высшего руководства отреагировал первым?

- После выхода статьи позвонил пресс-секретарь Горбачева Виталий Игнатенко (будущий руководитель ТАСС и сенатор. - Ред.). А в тот момент в Москве шел съезд депутатов. Игнатенко: «Я тебя поздравляю. Съезд постановил снять тебя. А Горбачев ответил, что съезд главреда «КП» снимать не может». Предложение уволить меня внесла казахская делегация - их обидела фраза про южное подбрюшье, от которого Россия может избавиться.

- ЦК ВЛКСМ о статье знал?

- Никто не знал. Начал бы советоваться - ничего не вышло бы.

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По словам Наталии Дмитриевны, отклики на статью публиковали дважды, но Горбачев это закрыл

- Как получилось, что Солженицын эту свою важную, полемическую работу решил опубликовать в «КП»?

- Он пишет об этом в «Зернышке». Статья была готова – хотели напечатать ее где-нибудь в России. И кто-то посоветовал «Комсомолку». Там тогда были Фронин и Афанасьев (в то время главный редактор и заместитель главреда «КП» — ред.). Они ответили: «Мы с удовольствием» (подробности).

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- Владимир Владимирович, о Солженицыне, насколько мы можем судить, есть два основных мнения. Первое: это «великий писатель и патриот». Второе: это «плохой писатель и предатель Родины». К какому мнению склоняетесь вы?

- Я, безусловно, склоняюсь к первому, хотя с некоторыми уточнениями.

Не могу сказать, что Солженицын - великий писатель. Великих писателей очень мало. Например, Лев Толстой. Достоевский. Гоголь. Если говорить о русских писателях. Солженицын - большой писатель. Но не великий. Все-таки для меня есть здесь некоторый оттенок (подробности).

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