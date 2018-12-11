Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...

В сентябре 1990 года в «Комсомолке» была напечатана статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». В ней он предсказал и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. С публицистом Егором Холмогоровым мы поговорили о том, что сбылось из предсказанного писателем в 1990 году?

1. Солженицын требовал «развала Союза»?

- Никогда! Он всегда добивался эволюционного развития России, ставящего на первое место интересы русского народа. Еще в 1973 году он написал «Письмо вождям Советского Союза», в котором предложил пойти путем, который потом назовут китайским, - оставить в руках Политбюро власть, не играть ни в какую «демократию», но развернуть эту власть в интересах русского народа: отказаться от коммунизма, от колхозов, от проматывания народного добра на поддержку коммунистических режимов и революций по всему миру.

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2. За полтора года до распада СССР предсказал отделение Закавказья, Прибалтики и большей части азиатских республик?

- Когда Солженицын писал «Как нам обустроить Россию», фактически уже отделилась Прибалтика, с которой Горбачев не мог справиться ни силой, ни блокадой, по сути независимой стала Грузия, развивались мрачные процессы на Украине. Внешне лояльна была только Средняя Азия (но антирусские выступления и грабежи шли там один за другим).

3. Он предложил выделить из СССР славянское ядро?

- Да, Русский мир - Россию, Украину и Белоруссию вместе с примыкающим Казахстаном (чтобы не заниматься болезненным разделом принадлежащих последнему русских земель Южной Сибири). А с теми, кто рвется уйти от нас любой ценой, договориться о цивилизованном разводе и четких отношениях по мировым ценам, вместо дармовой кормежки русскими богатствами.

4. Он поддерживал «корректировку» границ?

- Он призывал не допустить превращения фальшивых ленинских административных границ в межгосударственные. Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро - с границами Украины. Обширные Юг и Восток УССР никогда не относились к исторической Украине.

5. Предупреждал о бедах русских за новыми границами?

- Да, первым заговорил о беде наших отрезанных случайными границами соотечественников, «иностранцев в 24 часа». Предостерегал от сепаратистских поползновений региональных элит в самой России, против фактических гонений на русский язык и русский народ.

6. Говорил, что дальние окраины империи не потянуть - не хватит сил?

- Вообще-то необходимость внутреннего развития, освоения наших «трудных пространств» - один из важнейших солженицынских заветов будущему.

7. Как он представлял себе «демократию по-русски»?

- Он обращал внимание на то, что надо не бухнуть в так называемую демократию - ее нужно строить с местного уровня, снизу, а не сверху. И когда пошли первые разговоры об экономических реформах, начал предостерегать от тех ошибок, которые будут в них сделаны, таких как: становление хищнических олигархических банков, приватизация в условиях, когда у народа нет денег, «шоковая терапия»... «Кто же свою мать лечит шоком?» - спрашивал писатель.

8. Утверждал, что западный либеральный путь не универсален?

- Он напоминал о многообразии цивилизаций, среди которых видное место занимает Россия, разоблачал западных русофобов, предостерегал США от войны с русским народом.

9. После многих лет на Западе он скорректировал свою систему ценностей?

- Он категорически отказался принять американское гражданство, обязывающее любого гражданина США воевать против всех, включая Россию. Обеспокоенный, что все большую силу в советском обществе приобретают «демократы», последователи академика Сахарова, которому Солженицын постоянно оппонировал, писатель создает книгу-предупреждение «Март семнадцатого» - анатомию революции и краха государства.

10. Его идея с 4 уровнями земств так и не прижилась?

- Но Россия в итоге устроилась «по-солженицынски» - спокойная гуманная авторитарная государственность. В согласии с глобальной идеей писателя находится и наше стремление обеспечить в многополярном мире автономию своей цивилизации.

В согласии с его видением традиционные доминанты в обществе и выраженная православная религиозность, установка на сбережение народа как основа идеологии (и крепко бы, и без снисхождения досталось от писателя тем чиновникам, которые, по сути, плюют на этот принцип).

Сбылись и предложения Солженицына по Крыму, и пророчества о горькой судьбе отвернувшейся от России Украины. Встает во весь рост проблема пересмотра статуса нашей «асимметричной федерации» и возврата к нормальному, равноправному, уважительному к русскому народу государственному устройству.

ВОПРОС ДНЯ

Так как же нам обустроить Россию?

Михаил АРДОВ, священник:

- Я думаю, что это вопрос скорее риторический. Такая страна, с такой историей - ее обустроить очень и очень трудно. И много желающих, которые бы хотели этим заняться, я что-то не вижу.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Лучшие годы нашей страны - 1965 - 1985-й. Если бы вернуться в 85-й и пойти не по пути развала социализма и экономики, а трансформации, как в то же время начал делать Китай, был бы толк. Я за китайский метод и за возврат социализма.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда «Город без наркотиков»:

- Почитайте Солженицына внимательнее - он отвечает на это: только через православие, только через покаяние. Но не власть, а мы сами - измениться уже не можем и скатываемся вниз. Я служу в храме, каждый день читаю Библию и вам советую - найдете ответы на свои вопросы.

Александр ШАРАНДАК, кардиолог, профессор:

- Надо спокойно работать, каждому на своем месте делать то дело, которое он умеет, помогать людям. И человечнее относиться друг к другу. И вера должна быть в то, что мы на правильном пути и все будет хорошо, после того, что случилось в 1917-м. И воровство мы поборем - просто надо быть оптимистами.

Елена ДРАПЕКО, актриса, депутат Госдумы:

- Надо наладить систему управления. В России это вечная проблема. Выстроим управление - ресурсов вполне хватит, чтобы нормально жить.

Виктор КОСТРОМИН, глава совета Центра противодействия коррупции в органах госвласти:

- Это напоминает извечный вопрос русской интеллигенции «Что делать?». У Солженицына главная идея была - отдать земствам управление на местах, полномочия по управлению и финансы, но этого не случилось. А идея эта оказалась реализована, например, в Северной Европе. Когда создавались госкорпорации, считали, что они станут локомотивами всей экономики. Потом бросили клич о поддержке фермерства. И с первым, и со вторым как-то «неравномерно» получилось. Потому считаю - развивая локомотивы, надо не забывать о придорожных станциях.

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