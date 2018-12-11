"Порошенко хочет звезду в Голливуде и дает вам править Винницей!": пранкеры разыграли губернатора Калифорнии
- Спецслужбы Российской Федерации с помощью своих пранкеров вредят имиджу Украины в глазах американской политической и деловой элиты, - бил в ноябре в наббат посол Украины в США Валерий Чалый.
И вот Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) обнародовали один из портящих имидж телефонных разговоров. Они позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну от лица премьера Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) (слева направо) в редакции `Комсомольской правды`.Фото: Иван МАКЕЕВ
Обсудив пожары в штате, "украинцы" быстренько перешли к теме "вмешательства России" в ноябрьские выборы в Конгресс.
- Вмешивалась ли Россия в промежуточные выборы в Калифорнии? - пытал "Гройсман".
- На сегодня кибердеятельность экстраординарная. Атаки могут проводить и одиночки, и страны. Из доказательств, которые я видел, какое-либо влияние России очень-очень незначительное. У них могли быть намерения, но влияние мизерное. Информационные атаки различными способами могут проводить и одиночки, и страны. На выборы в Америке влияют внутренние игроки - политики (республиканцы и демократы), пресса, корпорации, которые тратят на это деньги, и множество других факторов, - признался Браун.
- Это несколько неожиданно слышать, потому что ваша пресса только об этом и говорит. Что Россия вмешивалась, и Трамп чуть ли не агент Путина и его лучший друг.
- СМИ владеют различные корпорации и здесь нет какой-то особой линии.
Далее в разговор вступил "Чалый", рассказав о желании Петра Порошенко приехать в Калифорнию.
- Он хочет посетить Силиконовую долину, Apple, Facebook, встретиться с Тимом Куком, Марком Цукербергом, но они не желают выходить на связь. Apple только предложил дать Порошенко айфон, дешевый. И провести маленькую экскурсию по зданию. Это все, что у нас есть на сегодня.
- С людьми из сферы хай-тека иногда тяжело встретиться. Иногда и мне. Не расстраивайтесь, - подбодрил губернатор.
- Президент хочет посетить Голливуд, встретиться со знаменитостями, это поможет его популярности на Украине. Будет ли возможно разместить там звезду с его именем?
- Я не знаю. Это в ведении организации, которая вне моего контроля. Но мы можем это выяснить. Но там кинозвезды...
- А наш президент тоже кинозвезда. Он снимается в украинских фильмах - "Каникулы на Мальдивах" (имеется в виду скандальный отпуск Порошенко на Мальдивах. - Ред.).
Надо сказать, что демократ Джерри Браун в этом разговоре удивил не меньше - например, честно сказал о важности встречи президентов России и США.
- Я не буду минимизировать значение переговоров на высшем уровне, - заметил он. А в ответ получил шокирующее предложение от "Гройсмана".
- Вы совсем покидаете с января большую политику? Президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Он сам оттуда родом.
- Мы об этом поговорим. Уже более детально.
- Управлять Калифорнией может даже Шварценеггер, а вот попробуйте управлять Винницей! Есть шанс у нашего предложения?
- Есть перечень вещей, которые нам необходимо обсудить.
Последнее слово было снова за "Чалым". Да какое.
- Наш генконсул Сергей Алешин был недавно выставлен из гей-клуба. Скандала нет, но мы очень огорчены.
- ОК, это тоже будет в списке вопросов. Визит президента, я чувствую, будет долгим. Я не понимаю, потому что впервые об этом слышу. Изучим вопросы.
- Ждем вас в Виннице!
- ОК, до свидания!
Пранкеры разыграли губернатора Калифорнии.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
"Мы делаем работу за Чалого, причем бесплатно"
- Это первая серия из нашего глобального тура по США. В следующих сериях мы будем устанавливать дипломатические отношения между посольством Украины, которое требует сейчас активной помощи от Америки и руководством штатов, - рассказал "КП" пранкер Лексус. - Беспокоиться послу Чалому не нужно, ведь мы делаем за него его работу и не просим за это никаких денег.
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