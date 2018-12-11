Украина в Донбассе готовит химическую провокацию, чтобы оправдать наступление на ДНР

Удивительно, что за пять лет Киев дошел до этой кондиции только сейчас. Нет, провокации с обострением вдоль линии разграничения, в которых гибнет в основном мирное население, для Украины не в новинку. Но до сих пор ими не был задействован безотказный, как показывает опыт в Сирии, инструмент - химическая атака. Артиллерийскими обстрелами не пронять ни то, что западных покровителей, но и собственный электорат. Другое дело - экологическая катастрофа.

Официальный представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что именно на этот сценарий могут уже 14 декабря сделать ставку украинские военные:

- Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на Мариупольском направлении. Цель планируемой операции – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное, - сообщил Басурин. - Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сброса мин и ручных гранат.

Украинские десантники на авиабазе в Житомирской области.Фото: REUTERS

Целью может стать Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака. Масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров. В зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50-ти тысяч человек. Разумеется, вину за такую диверсию тут же возложат на ДНР. И, как водится, на Россию.

Киев уже сформировал ударную группировку на южном направлении - 12 тысяч штыков, более 50 танков, 40 систем реактивных систем залпового огня, включая «Смерчь», 180 оружий и минометов. Угроза настолько реальна, что к Вашингтону с просьбой угомонить своих подшефных в Киеве обратилось посольство России в США.

- Госдеп должен признать факт наличия в зоне боевых действий американских инструкторов, ведущих командно-штабную и полевую подготовку украинских десантно-штурмовых бригад, - говорится в сообщении российской дипмиссии. Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных. Их агрессивные намерения не только бесперспективны, но и противоречат заявлениям самой администрации о приверженности урегулированию конфликта на востоке Украины политико-дипломатическими средствами.

Видимо, Порошенко взял курс на обострение в Донбассе, чтобы появился повод продлить военное положение на Украине, которое истекает через две недели. Пока это единственный для него шанс оставаться у власти. И с каждым официальным заявлением рамки продления режима становятся все более размытыми.

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