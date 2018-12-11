Владимир Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

Как-то все сошлось в один день: церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, 100-летие Солженицына и открытие памятника писателю в Москве на улице его же имени, заседание обновленного Совета по правам человека.

Памятник Солженицыну появился на улице его имени в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, когда гражданская панихида уже подходила к концу. Приезд президента - всегда непростое событие, а на прощание со старейшей правозащитницей страны - тем более. Поэтому Путин постарался сделать так, чтобы как меньше помешать другим пришедшим проститься. Положил букет красных роз, постоял у гроба Алексеевой, которую кажется совсем недавно приезжал поздравить с днем рождения, и уехал.

Владимир Путин у памятника Александру Солженицыну.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Монумент Александру Солженицыны на Таганке стоит прямо среди жилых домов. Справа дом, слева дом, между ними нобелевский лауреат из бронзы, в рубашке навыпуск, мятых брюках и руками за спиной.

- Мы открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному, настоящему патриоту России, - перечислил сразу все Путин. - Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали всё его творчество.

Памятник открыли к 100-летию со дня рождения писателя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

При том, что к самому Солженицыну и его произведениям в России неоднозначное отношение, президент обратил внимание на принципиальную особенность, которая отличает его от многих других.

- Он чётко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей, - заявил Путин. - Но и будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии.

Вдова писателя А.Солженицына Наталия Дмитриевна.Фото: Михаил ФРОЛОВ

После возложения цветов, Путин еще немного постоял, разглядывая памятник. Для этого пришлось задирать голову вверх, скульптор и вдова писателя Наталья Солженицына что-то объясняли. Но теперь ничего уже объяснять не нужно, Солженицын окончательно вошел в русскую историю, пошел на второй век.

Дети писателя Ермолай, Степан и Игнат с вдовой писателя Натальей Солженицыной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...

В сентябре 1990 года в «Комсомолке» была напечатана статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». В ней он предсказал и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. С публицистом Егором Холмогоровым мы поговорили о том, что сбылось из предсказанного писателем в 1990 году? (подробности)

Сыновья Александра Солженицына: «Мы не говорим «как жаль», мы продолжаем общаться с отцом»

Накануне 100-летия Александра Солженицына на «Радио «Комсомольская правда» пришли наследники нобелевского лауреата, Ермолай и Игнат (подробности)

Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Во вторник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста (ЦДЖ), расположенный на Никитском бульваре в Москве, чтобы проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Именно в ЦДЖ проходит церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы (подробности)