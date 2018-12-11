2018-12-11T18:40:47+03:00
Политика

Российские самолеты в Венесуэле навели шороху в США

Стратегические бомбардировщики участвуют в совместных пролетах с местными военными
Антон ФОКИН
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Самолеты отечественных ВКС прилетели в Каракас в воскресенье, чтобы принять участие в совместных полетах с венесуэльцамиСамолеты отечественных ВКС прилетели в Каракас в воскресенье, чтобы принять участие в совместных полетах с венесуэльцамиФото: REUTERS
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У американцев новая головная боль! В начале этой недели российские стратегические бомбардировщики, перелетев через полмира, приземлились в дружественном Москве Каракасе, где участвуют в совместных с венесуэльцами пролетах.

Полет российских самолетов уже вызвал тревогу в западных военных кругах. Еще в начале пути из Москвы бомбардировщики сопровождали британские и норвежские истребители. Госсекретарь Майкл Помпео не смог сдержаться и заявил, в "Твиттере", что "два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают", а Пентагон пообещал внимательно следить за маневрами российских ракетоносцев. Известный своими агрессивными заявлениями в адрес чавистов республиканец Марк Рубио вообще заявил, что визит самолетов "представляет угрозу для национальной безопасности США".

В самой Венесуэле, впрочем, весьма довольны визитом бомбардировщиков российских ВКС."Пусть никто в мире не боится присутствия этих стратегических бомбардировщиков, которые сели на венесуэльской территории. Мы - строители мира, не войны", - заявил министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.

Корреспондент "Комсомолки", побеседовавший с прохожими на улицах Каракаса, видел только положительную реакцию на прилет самолетов. "Русские защитят нас от США!", - радостно поделился своими надеждами Хосе Монтальбан, который работает инженером в местной энергетической компании. Реакция других венесуэльцев была не менее положительная, что вполне объяснимо с учетом постоянного нагнетания в западных СМИ атмосферы грядущего вторжения американцев в страну. Отношение к российским пилотам в Каракасе исключительно положительное, хотя пока ни одного из них местные жители не видели, но все равно воспринимают как "защитников" от "дяди Сэма".

Однако подобные визиты - это не только престиж и демонстрация силы, но и хороший шанс еще раз прорекламировать свои вооружения, о чем, кстати, вспомнил и Падрино Лопес, заявивший, что в области обороны с Москвой были достигнуты договоренности "продолжать поддерживать российские системы вооружений, которые используются венесуэльскими войсками". Развитие подобного взаимодействия вместе с недавним визитом президента Николаса Мадуро в Москву и соглашениями на 6 миллиардов долларов давно как "кость в горле" для американцев.

Самолеты отечественных ВКС прилетели в Каракас в воскресенье, чтобы принять участие в совместных полетах с венесуэльцами. В Южную Америку прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62.

"Белые лебеди" уже не первый раз прилетают в Венесуэлу. До этого они гостили в стране в 2008 и 2013 годах. Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что не только отечественные ВКС продолжат практику перелетов стратегической авиации на аэродромы Венесуэлы, но и российские корабли будут заходить в порты этой латиноамериканской страны.

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