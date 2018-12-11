Песков назвал заявления Помпео о высадке российских ТУ-160 в Венесуэле неуместными

11 Дек. 12:07 2018-12-11T12:07:26+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления госсекретаря США Майка Помпео о высадке российских ТУ-160 в Венесуэле неуместными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля не исключил, что такая оценка может быть направлена и в сторону американского политика

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео об отправке российских ракетоносцев в Венесуэлу являются неуместными.

«Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», - сказал представитель Кремля.

Кроме того он отметил, что такое высказывание абсолютно «недипломатично».

«Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных таких реплик и господина Помпео», - не исключил Песков.

Ранее в Совфеде заявление Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле назвали «некорректным».

Напомним, 10 декабря два российские ракетоносца Ту-160 совершили посадку в Венесуэле.

Воздушные суда следовали над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей, на отдельных этапах маршрута они сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.