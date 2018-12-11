Песков назвал заявления Помпео о высадке российских ТУ-160 в Венесуэле неуместными
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео об отправке российских ракетоносцев в Венесуэлу являются неуместными.
«Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», - сказал представитель Кремля.
Кроме того он отметил, что такое высказывание абсолютно «недипломатично».
«Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных таких реплик и господина Помпео», - не исключил Песков.
Ранее в Совфеде заявление Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле назвали «некорректным».
Напомним, 10 декабря два российские ракетоносца Ту-160 совершили посадку в Венесуэле.
Воздушные суда следовали над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей, на отдельных этапах маршрута они сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.