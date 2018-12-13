Новая жена Сергей Шнурова урезала зарплаты всей группе «Ленинград»

Минувшей весной заявление Сергея Шнурова и его любимой женщины Матильды поначалу многие приняли за пиар. Однако уже в сентябре 45-летний лидер «Ленинграда» стал появляться с новой дамой - 27-летней поэтессой (как отрекомендовал ее сам Шнур) Ольгой Абрамовой. А в октябре скандальный рокер на ней взял и женился.

Для музыканта этот брак стал четвертым. А вот Ольга отправилась в загс впервые. До этого она ходила в невестах у молодого миллионера Руслана Фахриева (бывший парень дочери Валентина Юдашкина). Впрочем, и сама Ольга - девушка состоятельная. Новая жена Шнура - дочь миллионера-металлурга Валерия Абрамова. Но при этом, как выясняется, весьма экономная особа.

Как рассказал «КП» источник в окружении «Ленинграда», еще и три месяца с регистрации не прошло, как новая жена Сергея Шнурова начала интересоваться финансовыми делами коллектива.

«Подвинула директора»

- В «Ленинграде» платят огромные гонорары. Если в группе у звезды эстрады первого эшелона музыканты за один концерт получают в среднем по 200 евро (около 15 тысяч рублей), то ребята Шнура зарабатывают за такой же концерт несколько сотен тысяч рублей, - поделился с «КП» осведомленный источник. - Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным.

«Напоет на полмиллиона долларов»

По словам товарища Шнурова, музыканта Стаса Барецкого, раньше в коллективе вся финансовая часть была на директоре «Ленинграда».

- У группы хороший директор - Денис. Он там практически с зарождения коллектива. Не знаю, как сейчас, но раньше все финансовые дела вел он, - говорит Барецкий. - Маловероятно, что Ольга лезет в бизнес Шнурова. Может, Шнур подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе? Он мужик умный. Его многие питерские музыканты не любят: мол, повезло Шнуру, все его пиарят. А что ему повезло? Он просто талантливый мужик, строил свой бизнес с 25 лет.

- А теперь доверился красивой девушке...

- Шнур всегда был далек от финансовых вопросов. Этим занимались другие люди, тот же директор «Ленинграда». У Сереги сейчас вторая волна популярности, он хорошо зарабатывает. Тем более сейчас новогодние корпоративы начинаются. Думаю, минимум полмиллиона долларов напоет на елках.

Как мне Серега объяснял: «Половину гонорара (выступление Шнура сейчас стоит в среднем 150 тысяч евро - это более 11 миллионов рублей) беру я, а остальное мои музыканты делят между собой (получается 400 - 500 тысяч рублей каждому за выход)».

- Много у него музыкантов?

- Человек 12 точно есть. А раньше даже больше было, 15.

ДОСЛОВНО

«К глупеньким няшкам с круглыми попами относится спокойно»

- Вы с новой женой Шнура уже познакомились?

- Так я их со Шнуром и познакомил год назад! - объясняет Стас Барецкий. - Они уже семья, поэтому подробности рассказывать не могу. Все-таки муж и жена - одна сатана. Женщины сами знаете какие, на ушко напела - и все, привет. Хотя у Сереги на все есть свое мнение. Я не понимаю девочек-певичек, которые, поработав с ним в группе, потом уходят с обидой. Дорогие мои, он подобрал вас в караоке, отмыл, одел, дал заработать. Поплясала благодаря ему перед многотысячными залами - благодари Серегу.

- Про новую жену что еще скажете?

- Хорошая девочка. Чего вы на нее все взъелись? Я по поводу Матильды тоже сомневался, а они прожили восемь лет. Это был рекорд для Шнура. Шнуров - самодостаточный мужик. Захочет - разведется, захочет - на другой женится. Возраст у него тем более такой - бес в ребро.

- Чем Ольга его так зацепила?

- Умом. Шнуров не по внешности выбирает женщин. К глупеньким няшкам с круглыми попами Серега всегда относился спокойно. А тут между ним и Ольгой пробежала искра, как бы это банально ни прозвучало.

- Вы это заметили?

- Нет. Но это было видно, когда Шнур познакомился с Матильдой. У меня с ним был «базар» на эту тему. Я же и его бывшую, актрису Оксану Акиньшину, хорошо знал. Когда они расстались, я был сильно расстроен. Мы с ней дружили, я Акиньшину уважал. Она была молодая кинозвезда, только-только снялась в «Сестрах», он - рокер-хулиган. С ними было весело!

Что касается Ольги, то сюрпризы с ее стороны будут, я это чувствую. Но я бы не хотел, чтобы они случились. Мне будет обидно за Серегу...