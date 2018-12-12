Фонд «Подари жизнь» опровергает, что матери с онкобольными детьми, которых пытаются выселить соседи, были вынуждены съехать из квартиры

Скандал вокруг группы «инициативных граждан» с улицы Миклухо-Маклая в Москвы получил неожиданное продолжение в Интернете.

Напомним, жители одного из подъездов 17-этажного дома на юго-западе столицы потребовали выселить больных раком детей из квартиры на девятом этаже. Эту трешку снимает благотворительный фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Сюда временно заезжают мамы с детьми, которые проходят лечение в детском онкоцентре неподалёку. В фонде объясняют, что в центре разместить всех приезжающих из регионов не может, поэтому меценаты помогают семьям онкобольных ребятишек снимать в Москве временное жильё.

В разговоре с корреспондентом «КП» жители дома жаловались, что их пугают «совершенно лысые (после химиотерапии, - Авт.) дети, которые всегда ходят в масках и непонятно, чем ещё болеют». (Специалисты объясняют, что после сложного лечения у детей ослаблен иммунитет, любой вирус может дать осложнение, поэтому они и носят маски, - Авт.). Коллективный протест возглавила старшая по подъезду Елена Аллина, которая сама написала текст заявления в санитарные службы. Под ним подписались более 40 человек. Жители дома считают, что от раковых больных по дому могут распространиться некие инфекции.

История вызвала бурю возмущения в соцсетях. «Активистов» обвиняют в отсутствии жалости к детям. Параллельно онкологи на всякий случай напоминают, что рак - это не вирус.

И вдруг одно из СМИ сообщает, что протестующие против онкобольных ребят все-таки победили - мамы с детьми из-за скандала спешно съехали с квартиры.

Елена Аллина и согласные с ней жильцы дома считают, что от раковых больных по дому могут распространиться инфекции.Фото: Александр РОГОЗА

Однако в фонде Чулпан Хаматовой эту информацию опровергают.

- Информация, которую распространяет одно из СМИ - неправда, - заявила корреспонденту «Комсомольской Правды» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. - Удивляет беспардонное поведение некоторых журналистов, которые дежурят у подъезда, стучат и звонят в дверь квартиры, где живут наши подопечные. Хотя мы просили этого не делать и объясняли, что важно сейчас не беспокоить детей, которые проходят тяжелейшее лечение. Любой лишний стресс им вреден. Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Их отъезд - плановый.

По словам Шерговой, фонд продолжит арендовать эту квартиру, пока «хозяйка квартиры будет согласна нам её сдавать».

- Мы надеемся, что разъяснения врачей по поводу того, что рак не заразен, были убедительны для тех жильцов, кто не обладал полной информацией. Мы также знаем, что многие жильцы раскаиваются в том, что подписали петицию и признаются, что подписали её не глядя.

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