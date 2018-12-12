Украинская цивилизация: от Шумерии до короля Артура

Об этой книге на своей страничке в Фейсбуке поведал директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский, приведя краткий пересказ. Публикуем без купюр.

Изобрели цифры и лук со стрелами

«Во Львове вышла книга лауреата премии Степана Бандеры Игоря Цара «Украина - прародина человечества». Автор на основе документальных и научных исследований приходит к выводу, что украинцы - старейшая нация, которая не только дала миру 200 тысяч песен, но и сформировала историю человечества. В книге утверждается, что в Библии говорится про украинцев, которые дошли до Иерусалима во 2-м веке до нашей эры. Украинцы - самая древняя нация мира. Они расселились 6 тысяч лет назад на территории Европы, Азии и Африки. В 4-ом тысячелетии до нашей эры украинцы заселили Палестину.

Цифры изобрели в Украине. Из Украины они попали в Индию, а оттуда в Европу под названием арабские. «Ригведа» была написана на берегах Днепра. Племена арийцев из Украины основали Иран в 4-ом тысячелетии до нашей эры. Украинцы дали начало санскриту. Английский язык также происходит из Украины. Подтверждением этому есть украинское слово «мама», которое похоже звучит на многих языках. Украинской свирели 150 тысяч лет. Украинский оркестр народных инструментов играл уже 20 тысяч лет назад.

Книга "Украина - прародина человечества"

10 тыс. лет назад украинцы изобрели лук и стрелы. 13 веков назад вся Центральная Европа была заселена украинцами. Римский историк 1 века до н.э. Юстин утверждал, что украинцы старее египтян. Украинские женщины основали Королевство амазонок. Украинцы покорили всю Азию и обложили ее данью. Шумеры таки происходят от украинцев, которые основали Шумерию 5 тыс. лет назад».

Мову дал Бог

Прочитав этот пост, я потянулся к телефонной трубке, чтобы позвонить за комментарием профессиональному историку. Но в последнюю секунду ударил себя по руке. Стыдно стало. Ну чего я, в самом деле, буду серьезных людей от работы отвлекать не по профилю. Речь-то все-таки идет не о гуманитарных науках, а о точных. О медицине, прямо говоря. Вот лишь некоторые отрывки из этого «исторического» трактата, судите сами.

«...Охотясь на оленя 20 тыс. лет. до Н.Э., украинский человек в то время расселился по всей Европе и перешел в Великобританию и Скандинавию. За 10 тыс. лет до Н.Э. украинцы изобрели лук и стрелы, начали ловить рыбу и птиц, собирать моллюски...

...Наши предки додумались запихнуть кость в зубы коню и так им управлять. После приручения лошади и открытия железа украинцы-трипольцы стали мощными воинами-рыцарями с боевыми топорами и колесницами, а также мечами и шлемами...

...Знаменитые руины храма в Стоунхендже, висячие камни весом 45 тонн, принадлежат народу с берегов Днепра, прибывшего в 16 в. до н. е. туда через Нормандию. Украинцы принесли на Британские острова письменность, астрономические знания, бронзовую культуру, торговый обмен и своеобразный способ захоронений...

...Наш язык происходит из более древнего общества, которое проживало на этой территории, то есть трипольского, и этот волшебный милозвучный соловьиный украинский язык подарил нам Всемогущий Бог, сотворивший небо и землю...»

Древнейшая нация

Ни много ни мало. Сам Бог. И это утверждение вышло из-под пера не абы кого, а целого греко-католического священника Игоря Цара. Ему-то точно видней. Автор, к слову, на удивление плодовитый. С середины 90-х годов он систематически радует своих читателей такими трудами, как «Наш украинский Николай-Чудотворец», «Украинский великан духа», «Новая евангелизация в Украине» и, конечно, бестселлер - «За что мы любим Бандеру». Видимо за эту работу он и получил престижную премию, о которой пишет Долинский.

И не надо так удивленно поднимать брови. В своих изысканиях Цар не одинок. Украинское государство существовало с древнейших времен, утверждает еще один исследователь, капеллан неканоничной УПЦ КП Сергей Дмитриев: «Украина – это колыбель всего. Это колыбель и христианства на Руси, государственничества, можно сказать, первой демократии».

«Британский мир основан выходцем из Украины. Это не шутка! - «подтверждает» киевский историк Александр Палий. - С недавних пор, в Британии стала достаточно популярна идея о том, что легендарный король Артур - наш!»

И певица Руслана не даст соврать: «Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Украинцы являются потомками древних шумеров, населявших Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры».

«Украинцы являются самой древней нацией, давшей миру первую цивилизацию, первое государство, первое колесо, земледелие, плуг, - напоминает зампредседателя Украинской Республиканской партии Ростислав Новоженец. - Все это достояние украинцев, которые поделились этим с миром».

Да что там, даже Надежда Савченко не удержалась от исторических открытий: «С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или там после нашей эры… В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», - немного косноязычно, но в точку.

Это, как вы догадались, я срез демонстрирую, общую температуру по психиатрической больнице. Пока, конечно, этот шизофренический бред не стал государственной образовательной программой. Но глядя на скорость, с которой на Украине переписали совсем недавнюю историю, перевернув ее кверху «коричневым» задом, за соседей становится неловко и боязно. Ведь если такие книги пишут, значит они кем-то востребованы. И эти клинические идеи превосходства очень заразны, как показывает и моя выборка, и история 20 века в целом.

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