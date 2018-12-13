Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию

Вот лишь часть жаркого батла автора статьи и читателей.

О ТУГОУХОСТИ АМЕРИКИ

Читатель «КП» Фома, Питер:

- Вы бы рассказали лучше о его (Солженицына. - Ред.) призывах из Штатов сбросить атомную бомбу на его Родину.

Холмогоров:

- Трудно рассказывать о том, чего не было. Солженицын никогда не призывал Штаты «сбросить атомную бомбу на его Родину» - Россию. Это клеветническая выдумка. Делается это так: берется фрагмент видеовыступления Солженицына перед конгрессом американских профсоюзов в Нью-Йорке. Там Солженицын говорил, что не надо США освобождать русских от коммунизма, мы освободимся сами, лучше пусть американцы позаботятся о том, чтобы им не пришлось обороняться от коммунизма на своей территории. И накладывают на это другое видео - старта ракет (советских ракет!). И заявляют, что вот он - «призыв Солженицына». Миф о том, что «Солженицын призывает бомбить СССР» придумала американская пресса. Он рассказывает об этом в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Читаем: «Американская пресса успела... заляпать мои выступления. Лилось: «Солженицын призывает нас к крестовому походу для освобождения его соотечественников» (а я - ни словом ни духом не призывал!)... Тронуло возражение «Вашингтон стар», что я не зову Запад к крестовому походу, а лишь прошу перестать помогать угнетателям! Свободная американская пресса исключительно тугоуха к тому, что ей невыгодно слышать. Она предпочитает наслушивать то, что ей надо».

Егор Холмогоров. Фото: Виктор ВЕЛИКЖАНИН/ТАСС

ОБ ОТКАЗЕ РЕЙГАНУ

Читатель «КП» Нибелунг, Москва:

- Да он к Рейгану в Белый дом на поклон ходил!

Холмогоров:

- Подлинное отношение к агрессивным планам США в отношении русского народа Солженицын выразил в письме президенту Рейгану, объясняя причины отказа участвовать в завтраке Белого дома для диссидентов: «Некоторые американские генералы предлагают уничтожать атомным ударом - избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР - и Вашему окружению. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов... Если бы где-нибудь встречу с Вами сочли бы нежелательной по той причине, что Вы - патриот Америки, Вы бы тоже были оскорблены».

О ГЕНЕРАЛЕ ВЛАСОВЕ

Читатель «КП» Укроп, Харьков:

- Власов - фигура неоднозначная. Зато Сталин сгноил миллионы людей.

Холмогоров:

- О власовском движении, с представителями которого Солженицын встретился сперва в бою («за несколько дней до моего ареста попал под власовские пули и я»), а затем в лагерях, он оставил в «Архипелаге ГУЛАГ» критические замечания. Призывал не путать авантюру пошедшего на сделку с врагом генерала, поддавшегося на немецкие соблазны, и трагедию миллионов русских пленных, брошенных Сталиным в немецких концлагерях на произвол судьбы: «Вербовщики глумливо разъясняли им: «Сталин от вас отказался!» «Отправляли их пушечным мясом против союзников - тех самых, к кому только и была искренняя симпатия у русских в Германии, испытавших на себе и немецкую жестокость, и немецкое самопревозношение».

ОБ ЭМИГРАЦИИ

Читатель «КП» Юрий, Урал:

- ...А за что он получил 10 лет - за то, что отсиживался в землянке, когда наши красноармейцы бросались насмерть в бой? А в марте 1974-го свалил во Францию...

Холмогоров:

- Солженицын получил не 10 лет, а 8. Он не «отсиживался в землянке», а воевал на передовой, командиром взвода, затем батареи. На фронте он получил два ордена - Отечественной войны в 1943-м и Красной Звезды - в 1944-м. Вот что говорится в наградном листе 1944 года: «Солженицын благодаря своей хорошей организации и руководству сумел обеспечить разведкой левый фланг наших наступающих частей. 24.06.44 две батареи противника вели фланговый огонь по переправе через реку Друть и нашей наступающей пехоте. Солженицын несмотря на сплошной шум сумел обнаружить эти батареи и скорректировать по ним огонь, обеспечив переправу наших войск».

Солженицын не «свалил во Францию», как вы врете, а был арестован и насильственно депортирован в Германию, лишен гражданства. Как только коммунизм в России пал, он вернулся на Родину.

И О ХОРОШЕМ

Читатель «КП» Анна, Казань:

- То, что писатель он талантливый, не отрицаю. Но он предсказал все самое плохое, что было с нашей страной. А что-то хорошее предсказал?

Холмогоров:

- Солженицын предсказал, что Россия выступит самостоятельной независимой цивилизацией в многополярном мире, гегемонии Запада не будет. Он предсказал, что Россия вернется к возрождению Нечерноземья. Что будет развивать северо-восток и построит БАМ. Он говорил, что «наш океан Северный Ледовитый, а не Индийский», и Арктика на наших глазах очистится от льда и станет нашим океаном. Солженицын говорил, что Россия должна вернуть Крым и Новороссию! И это сбывается. Вообще многим хорошим, что есть в нашей теперешней жизни, мы обязаны тем, что у нас был Солженицын, который сумел выступить и против коммунистов, и против сахарово-чубайсовской лжедемократии.

Легендарная брошюра Солженицына «Как нам обустроить Россию» с 17 декабря в киосках города.

Брошюра Солженицына «Как нам обустроить Россию»

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

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