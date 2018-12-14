2018-12-13T23:35:16+03:00
Звезды

Наследникам «Иванушки» Яковлева придется погасить его долги

Выяснилось, что одна из московских квартир певца была куплена в кредит и за нее нужно вернуть 5 миллионов рублей
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Своей гражданской жене Александре Куцевол Олег Яковлев не оставил ничего.Своей гражданской жене Александре Куцевол Олег Яковлев не оставил ничего.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Напомним, звезда 90-х Олег Яковлев ушел из жизни из-за тяжелой формы пневмонии в июне прошлого года. В завещании артист указал в качестве наследника своего университетского друга - актера Романа Радова. Плюс у артиста осталась племянница Татьяна, с которой он был очень дружен и которой тоже должно отойти его имущество. А вот свою гражданскую жену Александру Куцевол музыкант в завещании не упомянул.

После смерти артиста на кону оказалось солидное имущество - три квартиры в Москве, по квартире в Болгарии и Черногории, машина, банковский счет и антиквариат. Специалисты оценивают наследство покойного «иванушки» в 200 миллионов рублей. Но получить нажитое музыкантом оказалось не так-то просто.

Как выяснилось, квартира Яковлева на Басманной улице была приобретена артистом в кредит в 2014 году. И 5-миллионный долг перед банком певец погасить не успел. Задолженность предстоит выплатить наследникам артиста. По крайней мере так считает один из столичных банков, подавший в суд на близких артиста. В контексте 200-миллионного состояния звезды сумма выглядит не очень критичной, но наследники певца не спешат платить по счетам, так как слишком заняты дележкой имущества. Особенно усердствует в этом вопросе девушка покойного - не упомянутая в завещании Александра Куцевол.

- Саша очень хотела получить после смерти Олега его квартиру на Дербеневской набережной, квартиру в Черногории, его машину и антиквариат, - говорит племянница Олега Татьяна Яковлева. - Она даже предоставила нотариусу документы, что они с Олегом якобы состояли в официальном браке. Сейчас суд проверяет их подлинность. Впрочем, даже если эти бумаги признают действительными, что маловероятно, единственное, на что Александра может претендовать, - это половина взятой Олегом в кредит квартиры на Басманной улице. Так как эта жилплощадь, которая была куплена Олегом на момент их «брака». Ее это не устраивает. И она пытается то оспорить в суде завещание, признав Олега невменяемым, то шантажирует меня и Рому.

Как объясняет адвокат актера Романа Радова Екатерина Рубашкина, если суд признает брак Куцевол и Яковлева законным, Александре придется погасить долг артиста перед банком.

- Наследник есть наследник. Сумма взыскания - 5 миллионов. Вопрос только в доле, - объясняет «КП» юрист. - По закону сумма взыскания с супруги 50%. А значит, если брак Куцевол будет признан официальным, ей предстоит выплатить банку как минимум 2,5 миллиона рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Светлаков: «С Ваней Ургантом чуть с ума не сошли, когда снимали последние «Елки»
Актер и ведущий шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС рассказал «Комсомолке», каково ходить в шубе в +30, из-за чего экономит на подарках и, почему «уральский мужичок» - это не про него
Новости 24
Сенат США принял резолюцию об ответственности саудовского принца за убийство Хашукджи
Мэй покинула здание Евросовета, где проходит саммит лидеров ЕС
Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье
Полиция Страсбурга ликвидировала террориста, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке
IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
Американская полиция ищет взрывчатку в школе «Колумбайн»
Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи
Умер Виктор Слока, создавший крупнейшую в мире радиолокационную станцию
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Глава Минздрава заявила, что россияне питаются нерационально
Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева
МВД предлагает упростить регистрацию машин и мотоциклов
Облсовет Харькова отменил региональный статус русского языка
Киевский патриархат раскрыл дату получения томоса об автокефалии
Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа
Болтон назвал Россию и Китай главными конкурентами США в Африке
МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД
В Госдуме объявили конкурс лучших рэп-клипов о туризме
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки