Наследникам «Иванушки» Яковлева придется погасить его долги

Напомним, звезда 90-х Олег Яковлев ушел из жизни из-за тяжелой формы пневмонии в июне прошлого года. В завещании артист указал в качестве наследника своего университетского друга - актера Романа Радова. Плюс у артиста осталась племянница Татьяна, с которой он был очень дружен и которой тоже должно отойти его имущество. А вот свою гражданскую жену Александру Куцевол музыкант в завещании не упомянул.

После смерти артиста на кону оказалось солидное имущество - три квартиры в Москве, по квартире в Болгарии и Черногории, машина, банковский счет и антиквариат. Специалисты оценивают наследство покойного «иванушки» в 200 миллионов рублей. Но получить нажитое музыкантом оказалось не так-то просто.

Как выяснилось, квартира Яковлева на Басманной улице была приобретена артистом в кредит в 2014 году. И 5-миллионный долг перед банком певец погасить не успел. Задолженность предстоит выплатить наследникам артиста. По крайней мере так считает один из столичных банков, подавший в суд на близких артиста. В контексте 200-миллионного состояния звезды сумма выглядит не очень критичной, но наследники певца не спешат платить по счетам, так как слишком заняты дележкой имущества. Особенно усердствует в этом вопросе девушка покойного - не упомянутая в завещании Александра Куцевол.

- Саша очень хотела получить после смерти Олега его квартиру на Дербеневской набережной, квартиру в Черногории, его машину и антиквариат, - говорит племянница Олега Татьяна Яковлева. - Она даже предоставила нотариусу документы, что они с Олегом якобы состояли в официальном браке. Сейчас суд проверяет их подлинность. Впрочем, даже если эти бумаги признают действительными, что маловероятно, единственное, на что Александра может претендовать, - это половина взятой Олегом в кредит квартиры на Басманной улице. Так как эта жилплощадь, которая была куплена Олегом на момент их «брака». Ее это не устраивает. И она пытается то оспорить в суде завещание, признав Олега невменяемым, то шантажирует меня и Рому.

Как объясняет адвокат актера Романа Радова Екатерина Рубашкина, если суд признает брак Куцевол и Яковлева законным, Александре придется погасить долг артиста перед банком.

- Наследник есть наследник. Сумма взыскания - 5 миллионов. Вопрос только в доле, - объясняет «КП» юрист. - По закону сумма взыскания с супруги 50%. А значит, если брак Куцевол будет признан официальным, ей предстоит выплатить банку как минимум 2,5 миллиона рублей.