Будни «Каравана мигрантов»: Трамп, заплати каждому по $50 000 - и мы вернемся домой!

Прогремевший «Караван мигрантов», отправившихся попытать счастья из беднейших стран Центральной Америки в США уже как месяц находится буквально в паре шагов от своей мечты. И все же попасть в Штаты им пока не удалось. Все из-за жесткой миграционной политики американского президента Дональда Трампа приносит свои плоды.

Как показывает эта история, есть среди участников каравана и вполне себе ушлые люди. Так, некоторые из них направились в американское консульство с требованием заплатить им за невозможность попасть в США. Свою мечту мигранты оценили в 50 000 долларов. Об этом «Комсомолка» прочитала в американской The San Diego Union Tribune.

Месяц в шаге от мечты

Прошел уже месяц с тех пор, как караван мигрантов из беднейших стран Центральной Америки прибыл в город Тихуану, что расположена на самой границе с США. Более 6 тысяч беженцев были размещены в специальных убежищах, организованных мексиканским правительством.

700 человек добровольно вернулись в свои страны, 300 были депортированы, 2500 подали заявления на мексиканскую гуманитарную визу. Судьба еще приблизительно 3500 человек пока до конца не ясна. Поговаривают, что они могли нелегально пробраться на территорию США или же отправились в другие мексиканские приграничные города, чтобы попытать счастья там.

Караван прибыл в Тихуану в ноябре. С тех пор в мигрантов уже успели пострелять слезоточивым газом, отгоняя от границы.Фото: REUTERS

По 50000 долларов. Каждому

Небольшая группа особо упорных, около 100 человек, накануне пришла в американское консульство, требуя выплатить им по 50000 долларов, либо же пропустить в США.

На вопрос о том, откуда именно взялась сумма 50000 долларов, один из организаторов, мигрант из Гондураса Альфонсо Герреро, сказал, что они просто решили попросить именно столько.

- Может показаться, что это большая сумма, — говорит Герреро. - Но она меркнет в сравнении с объемами украденного Америкой из Гондураса.

Подготовленное мигрантами письмо напомнило американцам и о бесконечных интервенциях США в Центральную Америку. На ответ консульству отведено 72 часа. Вот только, что именно они намерены делать в случае отказа, беженцы не решили.

- Я не знаю, мы решим все вместе, - говорит Герреро.

«Вместо соцработников на встречу нам Трамп отправ

Жизнь у мигрантов идет своим чередом, их число растет естественным путем.Фото: REUTERS

ил солдат»

На этом злоключения американских дипломатов не закончились. Вскоре к консульству пришла очередная группа участников каравана. И тоже передали свое письмо. В нем они потребовали от властей США, чтобы те принимали по 300 беженцев в день на пограничном пункте Сан Исидро. Сейчас же американцы пропускают ежедневно от 40 до 100 соискателей убежища. Мигранты говорят, что столь низкая производительность труда попросту нарушает американское и международное законодательство, а также подвергает риску самих мигрантов.

- Тем временем семьи, женщины и дети, покинувшие наши страны, продолжают страдать, а жители Тихуаны остаются силами, препятствующими расползанию гуманитарного кризиса, вызванного в большей степенью годами американской интервенции в Центральную Америку, - говорится в письме.

Это послание написала группа из 50 беженцев, некоторые из которых уже участвовали в голодовке в знак протеста с миграционной политикой США. Им уже удалось встретиться с представителями мексиканских властей и попросить их отказаться от практики депортации участников каравана. Да и вообще, как полагают мигранты, отсутствие каких-либо перспектив ведет к тому, что люди попросту уезжают назад.

- Многие люди, которые пришли с нами сюда, сейчас уезжают. Они не видят, что ситуация может как-нибудь разрешиться, - говорит 38-летний Дуглас Матутэ. - Мы думали, что нам разрешат попасть в США. Но вместо соцработников на встречу нам Трамп отправил солдат.

Американцы не спешат пропускать в страну толпы мигрантов и укрепляют границу.Фото: REUTERS

«По крайней мере, они нас приняли»

Трамп уже пообещал сократить финансовую помощь Гондурасу, Гватемале и Эль Сальвадору, если эти страны не остановят караваны мигрантов до того, как они доберутся до границы с США. Американский президент вновь подчеркнул необходимость создания пограничной стены. Он также рассказал о намерении приостановить работу правительства, если финансирование на стройку на границе не будет выделено.

В таких условиях шансы мигрантов добиться своего крайне невысоки. И все же участники каравана считают своей победой хотя бы то, что им удалось дойти до американского консульства.

- По крайней мере, они нас приняли, - говорит Герреро. - Было здорово, что к нам относились с уважением.

Молодой человек не теряет надежды добиться своего. Получив по 50000 долларов, мигранты, как он говорит, смогут вернуться домой и открыть свой маленький бизнес. Вот только в Гондурасе самого Герреро больше всего ждут, похоже, правоохранительные органы — в 1987 году он был обвинен властями в налете на китайский ресторан...

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