2018-12-13T16:43:20+03:00
Общество

Михаил Миндлин о штрафах за кофе в метро: Надо разрешать то, что вреда окружающим не наносит

Директор Музея имени Андрея Рублева прокомментировал инцииативу депутата Мосгордумы
Игорь ЯКУНИН
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Михаил Миндлин. Фото ТАСС/ Александра МудрацМихаил Миндлин. Фото ТАСС/ Александра Мудрац
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Директор Музея имени Андрея Рублева и член Российской Академии Художеств так отреагировал на инициативу запретить кофе и вязанье в метро:

- Запрещают что-то постоянно, а что, наоборот, стоило бы разрешить?

- Да многое можно разрешить. То, что не влечет за собой прямого вреда окружающим. Не наносит им никакого физического, морального ущерба. Должно быть разрешено все, что не запрещено. Ну вот, например, запрещают художественные высказывания. Ну, допустим, каким-то социальным группам общества представляется, что такие высказывания наносят некий ущерб. Они будто бы оскорбляют национальные, религиозные чувства.

- Но это не значит, что это надо запретить?

- Конечно, нет! Необходим консенсунс в обществе. Общественные договоренности. Которые должны сводиться к тому, что создается конвенциональная система. Когда общество принимает конвенцию между своими слоями, между всеми группами, которые сосуществуют вместе — они на такое сосуществование просто обречены. Что не мешает им иметь разное представление об окружающем мире - и это разное представление они должны иметь возможность по-своему выражать.

- Например?

- Ну вот, например, христианский мужчина не может войти в храм в головном уборе, а иудей не может войти в синагогу без головного убора! Но живут то они рядом! Нужны специализированные места для художественных высказываний. Ну, как разграничения в кинотеатрах — фильм, куда не пускают детей до 18 лет. Или какой-нибудь стриптиз-клуб. Кстати, борцы за нравственность тоже ходят туда. А в прочих местах подобные вещи категорически запрещены.

- То есть для провакативного искусство — свои зоны?

- Да, для экспериментального искусства, которое, действительно, часто провокативно, - там должна быть определенная зона, для презентации такого искусства.

- Что-то вроде интеллектуальных гайд-парков?

- Да. А в залах традиционного искусства можно договориться не экспонировать провокативные вещи. Разделить их — вот это единственно возможное. Иначе все время будет идти война. Но если ты живешь в коммунальной квартире, то надо договариваться.

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