Американцы нашли на Марсе свой космический аппарат InSight

Фото, на которых можно разглядеть космический аппарат InSight, севший на Марс 26 ноября 2018 года, появились на сайте NASA 13 декабря. Фотографировала станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), находящаяся сейчас на орбите Красной планеты. Снимки были сделаны накануне — 6 и 11 декабря — с помощью камеры высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

"Бабочка" севшего на Марс аппарата InSight.

С орбиты удалось отыскать не только сам InSight, но и элементы, которые отделились от него во время посадки: передний кожух тепловой защиты, заднюю оболочку и парашют. Они находятся в нескольких сотнях метров друг от друга на вулканическом плато Elysium Planitia.

Тепловая защита.

Задний кожух и прикрепленный к нему парашют.

Части "миссии" вместе.

Сверху InSight выглядит эдакой бабочкой. Это свидетельствует о том, что у зонда полностью раскрыты солнечные батареи. В NASA довольны, хотя секретом подобный успех не был. InSight показал свои раскрытые батареи, когда передал на Землю полное селфи.

Полное селфи, составленное из нескольких снимков, сделанных камерой на роботизированной руке.

Специалисты NASA указывают, что поверхность в месте посадки InSight потемнела по кругу. Это след работы реактивных двигателей, которые тормозили посадочный аппарат.

О том, как проходила посадка, читайте тут.