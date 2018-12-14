2018-12-14T15:09:29+03:00
Политика

ЕС не стал наказывать Россию санкциями за Керченский пролив

Продавить новые ограничения Украине не удалось
Ася ХОВАНСКАЯ
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Евросоюз вновь потребовал от России освободить задержанных украинских моряков.Евросоюз вновь потребовал от России освободить задержанных украинских моряков.Фото: REUTERS
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Евросоюз по итогам саммита не стал вводить новые санкции против России - теперь уже за инцидент с украинскими кораблями в Черном море. На чем так настаивала Украина и некоторые страны Восточной Европы.

- Европейский Совет выражает крайнюю озабоченность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушением России международного права, - говорится в принятом документе, который повторяет требования освободить устроивших провокацию украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили госграницу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны. Сейчас экипажи судов (24 человека) находятся в СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Брюссель пытается изображать суверенность»

- Евросоюз не стал вводить новые санкции, но и не отменил прежние. Он пытается изображать суверенность. С одной стороны, Брюссель не доверяет Порошенко, который идет на конфликт с Россией и пытается втянуть в него и ЕС. С другой, продолжает оказывать услуги США по Минским договоренностям, которые почему-то не выполняются. Санкции за их невыполнение тогда уж следовало бы накладывать на Германию и Францию.

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Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге (подробности)

Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники

Три украинских судна, которые, играя в минувшие выходные в морской бой и нарушая общепринятые правила приличия, пытались прорваться из Черного моря в Азовское, несли на борту «смертельное оружие». Оружием этим были украинские контрразведчики (подробности)

ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники

Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности)

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