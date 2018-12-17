2018-12-17T13:15:59+03:00
Политика

«Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю»: 12 ярких цитат Сергея Лаврова в интервью «КП»

Что сказал глава МИД РФ в большом интервью журналистам «Комсомольской Правды»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сергей Лавров дал большое интервью «Комсомольской Правде»Сергей Лавров дал большое интервью «Комсомольской Правде»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью «Комсомольской Правде», где подвёл итоги года и рассказал о борьбе нашей дипломатии за отставание национальных интересов. Приводим самые интересные фрагменты — об украинскм кризисе, русско-американских скандалах и претензиях на Курилы со стороны Токио.

О предвоенной ситуации

Многие сравнивают нынешнее время с кануном Первой мировой, когда обострились противоречия в Европе. Надеюсь, сейчас политики в ключевых странах не допустят большой войны, им этого не позволят народы. Но я согласен с тем, что напряжённость беспрецедентная.

ПРО «ПРО»

В своё время США нарушили договор о ПРО, теперь на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить. Наш министр обороны предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису встретиться, но они уклонились.

О том, врал ли Трамп два года назад

Когда Трамп проводил избирательную кампанию, говоря о том, что хочет хороших отношений с Россий, — он был искренен. Но системным элитам стало неуютно, начались обвинения в адрес России. Эта русофобия связана с внутренними проблема в США. Печально, когда в угоду внутриполитическим дрязгам приносится мировая стабильность.

О том, почему мы не объявим Украину «враждебным России нацистским государством»

Мы не воюем с украинским режимом: с украинским режимом воюют русскоязычные граждане на Донбассе. Украинское государство куда важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти из-за того, что Запад в феврале 2014 пошёл на преступное попустительство.

О том, будет ли война с Украиной

Мы обязаны соблюдать Минские договорённости. Устав ООН тоже многократно нарушали, но это не повод. Воевать с Украиной мы не будем, этого я вам обещаю. Признание ДНР и ЛНР может быть проявлением нервного срыва.

Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю.

О готовящихся провокациях

Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Крымом. Но мало ему не покажется. Наши спецслужбы принимают все меры, чтобы такого не происходило.

О русско-американских отношениях

Американцы — утилитарно мыслящие люди. Они хотят диалога с нами там, где видят выгоды. Но это неправильный подход: сегодня что-то урвёшь для себя, а завтра? С госсекретарём Помпео я давно не общался. У меня такое ощущение, что он уже не занимается внешней политикой на российском направлении. Пока это направление делегировали Джону Болтону. Он приезжал к нам, встречался. Продолжается взаимодействие по линии директоров департаментов, заместителей. Очень часто американцы выкидывают фортели и отменяют буквально за день намеченные суверенные контакты.

О судьбе Скрипалей

Мы будем продолжать добиваться свидания с Юлией Скрипаль в рамках международного права, в том числе Венской конвенции.

О мягкой силе на просторах СНГ

У нас в любой стране СНГ в разы меньше сотрудников посольства, чем у американцев. У нас есть финансовые ограничения, мы не можем таким количеством ответить. Необходимо работать со всеми политическими силами (и не только в Закавказье), работает со всеми системными оппозиционерами; с несистемными, с подпольщиками — не работаем. Работаем с гражданами, продвигать проекты, которые людям интересны: язык, культура. А всё то, что Запад сейчас делает на постсоветском пространстве, — это подготовка к революции.

О Курильском вопросе

Мы люди, которые следуют международному праву. Совместная декларация 1956 года означает безусловное признание Японией итогов Второй Мировой войны, на что Токио пока пойти не может.

Министр Сергей Лавров это «Мистер да» или «Мистер Нет»?

Да, кто угодно, лишь бы не «Мистер, чего изволите?

О внешней политике Трампа

Я не могу сказать, что Трамп нас шантажирует. Но жестко нажимает, это да!

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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