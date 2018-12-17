2018-12-17T15:12:15+03:00
Политика

Паранойя: Порошенко зачистит чиновников с российскими родственниками

Начать президенту Украины следует прямо с себя - его невестка родом из Санкт-Петербурга
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Комментарии: comments10
Порошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр АлексеевичПорошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр АлексеевичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Под конец своего срока Петр Порошенко, похоже, решил окончательно обрушить свой рейтинг даже среди потенциально лояльной прослойки чиновничества. Иначе объяснить его очередную самоубийственную инициативу очень сложно. Выступая на пресс-конференции он заметил, что на Украине есть большое количество госслужащих, у которых есть родственники в России, в том числе - в Крыму.

- Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах, - заявил президент. - Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет.

Вообще, на Украине очень тяжело найти жителя, у которого бы не было родственников в России. И если это попытка построения новой нации, свободной от «токсичных» родственных уз, то она явно потерпит крах.

Кстати, на месте СБУ я бы прямо с Петра Алексеевича и начал. Потому как негоже президенту, издающему такие указания, самому иметь компрометирующие связи. А его невестка, как известно, - родом из России. Юлия Алиханова, жена старшего сына Порошенко Алексея, - уроженка Санкт-Петербурга.

Известно, что ради свадьбы она приобрела украинское гражданство. Однако избавилась ли она при этом от российского паспорта, доподлинно неизвестно. В любом случае, у нее-то в Питере остались родители, к которым Порошенко еще не будучи президентом, частенько наведывался. А значит Порошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр Алексеевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко заявил, что «Россия в международной изоляции»

Петр Алексеевич Порошенко по возвращению из США, где он блистал речами в полупустом зале 73-й Генеральной Ассамблеи ООН и путал двери комнат, чуть не «попав в плен» российской делегации, перепутав двери, спасаясь от журналистов из РФ, отправился блистать в Харьков. Нет, не так, как в свое время Виктор Янукович, а на международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». В своем выступлении на этом форуме он затронул две темы – успехи Украины на международном ристалище вкупе с изоляцией России и оправдание себя любимого от нападок оппозиции в преддверии выборов президента Украины. Тем более, что оппозиция обвиняет его в пророссийских настроениях, в том, что им двигает «рука Кремля», и что он ведет бизнес с Москвой, являясь агентом Путина (подробности)

Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов

Американские и европейские порты должны быть полностью закрыты для прохода российских судов. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко (подробности)

Порошенко планирует увольнять госчиновников с родственниками в России

На Украине госчиновников накажут, за родственников, проживающих на территории России. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошенко (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр КОЦ

 
Читайте также
Владимир Жириновский - о бандеровцах с Западной Украины: «Нужно было произвести замену населения, полная зачистка»
Лидер ЛДПР рассказал «Комсомолке», что, по его мнению, нужно было сделать властям СССР после Великой отечественной войны с теми, кто поддерживал украинский национализм [видео]
Украина в Донбассе готовит химическую провокацию, чтобы оправдать наступление на ДНР
По данным представителей Донецкой народной республики, масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров, в зоне заражения окажется часть Мариуполя
Новости 24
Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии
Для переезжающих в Россию соотечественников увеличат подъемные
Три ребенка пострадали при ДТП в Ногинске
ЦБ прогнозирует, что экономика выровняется к 2020 году
Пресненский суд Москвы вынес новый приговор фотомодели, напавшей на сотрудников ГИБДД
Эрдоган: Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии
УПЦ лишила сана двух участников «объединительного собора»
Бреда Питта обвинили в том, что ураган «Катрина» разрушил дома американцев
Порошенко за 2018 год стал богаче в 12 раз
В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы
МИД России создаст департамент по информационной безопасности
Орешкин: Россия и Франция намерены расширять сферы экономического сотрудничества
Названы регионы с самой дешевой мобильной связью
Совет директоров компании Nissan не смог выбрать нового председателя на смену Карлосу Гону