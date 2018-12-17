Паранойя: Порошенко зачистит чиновников с российскими родственниками
Под конец своего срока Петр Порошенко, похоже, решил окончательно обрушить свой рейтинг даже среди потенциально лояльной прослойки чиновничества. Иначе объяснить его очередную самоубийственную инициативу очень сложно. Выступая на пресс-конференции он заметил, что на Украине есть большое количество госслужащих, у которых есть родственники в России, в том числе - в Крыму.
- Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах, - заявил президент. - Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет.
Вообще, на Украине очень тяжело найти жителя, у которого бы не было родственников в России. И если это попытка построения новой нации, свободной от «токсичных» родственных уз, то она явно потерпит крах.
Кстати, на месте СБУ я бы прямо с Петра Алексеевича и начал. Потому как негоже президенту, издающему такие указания, самому иметь компрометирующие связи. А его невестка, как известно, - родом из России. Юлия Алиханова, жена старшего сына Порошенко Алексея, - уроженка Санкт-Петербурга.
Известно, что ради свадьбы она приобрела украинское гражданство. Однако избавилась ли она при этом от российского паспорта, доподлинно неизвестно. В любом случае, у нее-то в Питере остались родители, к которым Порошенко еще не будучи президентом, частенько наведывался. А значит Порошенко, как и другие госслужащие, потенциальный «агент ГРУ». По тонкому льду ходит Петр Алексеевич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил, что «Россия в международной изоляции»
Петр Алексеевич Порошенко по возвращению из США, где он блистал речами в полупустом зале 73-й Генеральной Ассамблеи ООН и путал двери комнат, чуть не «попав в плен» российской делегации, перепутав двери, спасаясь от журналистов из РФ, отправился блистать в Харьков. Нет, не так, как в свое время Виктор Янукович, а на международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». В своем выступлении на этом форуме он затронул две темы – успехи Украины на международном ристалище вкупе с изоляцией России и оправдание себя любимого от нападок оппозиции в преддверии выборов президента Украины. Тем более, что оппозиция обвиняет его в пророссийских настроениях, в том, что им двигает «рука Кремля», и что он ведет бизнес с Москвой, являясь агентом Путина (подробности)
Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов
Американские и европейские порты должны быть полностью закрыты для прохода российских судов. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко (подробности)
Порошенко планирует увольнять госчиновников с родственниками в России
На Украине госчиновников накажут, за родственников, проживающих на территории России. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошенко (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»