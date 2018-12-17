В Москве соседи требуют выселить больных раком детей еще из одной квартиры

Когда на прошлой неделе случился скандал с онкобольными детьми в московском районе Коньково, казалось, что это какой-то совсем уж вопиющий случай. За гранью добра и зла. Напомним, больше 40 жителей 17-этажного дома на улице Миклухо-Маклая подписали заявление о выселении нескольких ребят разного возраста из их подъезда. Квартиру снимает благотворительный фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» - для семей из других регионов, которые привозят своих деток на лечение в Москву. Когда после очередного курса малышей выписывают, благотворители временно предоставляют им и родителям эту жилплощадь. Квартиры арендуют официально, в белую. Однако жители с улицы Миклухо-Маклая возмутились, написали петицию и разослали ее по всем надзорным органам. Дошло до откровенной средневековщины - мы уже писали (см. сайт kp.ru), как старшая по подъезду Елена Аллина заявила: онкобольные дети могут распространять инфекцию, из-за которой местные тоже заболеют раком. Сколько потом профессионалы не объясняли, что рак это не вирус, пожилая женщина и ее соратники остались при своем мнении. Оставить детей в квартире или выселить - теперь решают санитарные врачи, полицейские и Следственный комитет.

И вдруг оказывается, что эта история совершенно типичная. В других частях Москвы есть такие же квартиры, в которых живут приехавшие на лечение дети с мамами. И там тоже соседи протестуют.

«КОНСЬЕРЖКА НЕ ПУСКАЛА ДЕТЕЙ В ЛИФТ»

Юг Москвы. Улица Москворечье. Тоже панельная 17-этажка, кстати. С осени прошлого года здесь снимает трехкомнатную квартиру фонд «Спаси жизнь». (Жилье стараются выбирать именно в этом районе, потому что рядом находится Российский онкоцентр имени Блохина). Две женщины с больными детьми живут здесь постоянно, еще одни квартиранты периодически меняются - некоторые дети после химиотерапии или операций на время возвращаются домой, в регионы. У здешних обитателей проблемы начались почти месяц назад, еще до истории с «рак - это вирус». Местные жители пожаловались на «нехорошую квартиру» местному участковому. Тот уже несколько раз приходил, проверял, кто живет в квартире, в каких условиях. «Проводится проверка», - официально подтверждают в полиции.

- Мы предоставили все документы - договор, выписки, паспорта живущих здесь людей. Хозяин квартиры им даже регистрацию в Москве сделал, - объясняет директор фонда Юлия Ромейко.

По ее словам, против больных детей не все соседи, только некоторые. Говорят, что они не хотят, чтобы «у нас здесь хоспис был». Мол, почему эти дети не лечатся у себя в регионах, зачем едут в Москву, почему находятся в жилом доме.

- Я объясню. Наверное, москвичам тяжело понять, почему в столицу едут лечиться люди со всей России. Потому что в регионах нет ни специалистов, ни такой современной аппаратуры, которая есть здесь. Вот закончилась у ребенка химиотерапия. Его выписывают из онкоцентра на две недели до следующего курса. Если семья приехала из соседнего региона, она может поездом вернуться домой. Но именно мы работаем по детям, которых везут из далеких регионов - с Дальнего Востока, Сибири, Калининграда. Например, у малыша опухоль головного мозга. В таком состоянии его нельзя везти самолетом куда-нибудь на Камчатку или на Сахалин. Поездом? Две недели - это как раз на дорогу туда-обратно. Поэтому многие вынуждены оставаться в Москве. И самый актуальный вопрос для таких семей - где жить. Таким мы и помогаем, снимая квартиры.

Этот фонд снимает сейчас в общей сложности пять квартир. По словам Ромейко, сложности с соседями периодически возникают практически везде.

- Была одна квартира, от которой нам спустя два месяца в итоге пришлось отказаться. Там консьержка по просьбе жильцов запрещала перевозить детей на лифте. Каждый раз, когда она видела родителей с детьми, начинала ругаться. Квартира была на втором этаже. Но после лечения детям очень непросто самостоятельно подниматься-спускаться. Почему нельзя было ездить на лифте, она толком не объясняла. Нельзя и все!

«ИХ ПУГАЕТ, ЧТО ДЕТИ ЛЫСЫЕ И В МАСКАХ»

Мария Селезнёва - одна из жительниц той самой квартиры на улице Замоскворечье. Женщина приехала в Москву с сыном (сейчас Диме 14, мама тянет его одна) из Удмуртии. Есть там такой город - Глазов.

- У сына опухоль в носовой раковине, в онкоцентре имени Блохина его лечили полтора года, - говорит Мария. - Потом была операция - в бедре образовалась киста. Сейчас за нами следят, здесь врачи, которые Диму знают.

Мария Селезнёва, мама 14-летнего пациента Российского онкоцентра имени Блохина.Фото: Александр РОГОЗА

Как стало известно «КП», заявление на семьи онкобольных написали соседи по лестничной клетке. Семейная пара.

- Основные претензии в том, что детки и родители здесь все время меняются, - продолжает Мария. - Людей пугает, что ребята после химиотерапии лысые, все ходят в масках...

Заявление написал 43-летний Денис Соловьев. Как говорят соседи, «он какой-то силовик». Самого Дениса застать дома не удалось. До этого он объяснял журналистам: ему не нравится, что владелец квартиры сдаёт жильё «непонятно кому».

- На самом деле я не могу сказать, что вокруг только такие вот жестокосердечные люди, - продолжает Юлия Ромейко. - Например, одну из квартир нам предоставляет фирма. Когда узнали, что для семей больных детей из регионов есть проблема с жильем, выделили свое служебное жилье, обставили его мебелью, помогают. В некоторых домах и сами жители приносят нашим семьям вещи, продукты, подарки на праздники.

Впрочем, в фонде склоняются к тому, что с этой квартиры все-таки придётся съезжать.

- Я знаю, что не все соседи против нас, но нам просто не хочется участвовать в конфликтах, - говорит Ромейко. - Лишние нервы не нужны ни мамам, ни детям. У них и без этого стресса хватает. 19 января истекает срок нашего договора об аренде. Видимо, будем освобождать квартиру и искать новую, надеясь, что там соседи отнесутся к ситуации с пониманием.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Почему их селят в жилых домах?»

Многие жильцы домов, где временно размещают больных раком детей, стараются объяснить свою позицию - как бы это сказать - помягче. Мол, мы не против детей, мы против, чтобы больные люди жили в жилых домах. «Почему эти благотворительные фонды не могут построить для таких временных жильцов какие-то коттеджи?» - возмущаются жители многоэтажки на улице Миклухо-Маклая.

- Для нас и самих очевидно, что собственные дома помогли бы нам избежать проблем с соседями, - говорит Юлия Ромейко. - - Мы работаем в этом направлении, у нашего фонда даже строительный проект есть. Но здесь несколько нюансов. Например, мы стараемся селить семьи рядом с учреждениями, где дети лечатся. Когда ослаблен иммунитет и любая незначительная для обычного человека инфекция может оказаться фатальной, не стоит отселять их куда-то за город. Но кто же нам выделит землю под такое строительство и сколько она может стоить? Поэтому сейчас аренда жилья в нужном районе - самый демократичный и оптимальный вариант.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Если все документы на аренду квартиры благотворительным фондом оформлены по закону, любая проверка признает, что для выселения больных детей нет никакого основания, - говорит юрист Дмитрий Лесняк. - То, что они живут в съемной квартире, не нарушает прав других жильцов дома. И сам собственник жилья не обязан отчитываться перед соседями, кому именно он сдает свою недвижимость. Единственное «но» - если арендаторы создают повышенную нагрузку на места общего пользования и это зафиксировано документально. То есть, если они перекрывают какими-то спецсредствами лестницы или лифты. В ином случае подобные заявления и петиции не имеют никакого смысла, нарушения закона здесь нет.

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