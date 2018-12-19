Игорь Гиоргадзе: У американской биолаборатории в Грузии есть патент на беспилотник с заражёнными насекомыми

Выступая в среду в агентстве «Интерфакс», бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе привёл новую порцию документов о работе так называемого «Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара под Тбилиси». (Под этой вывеской в Закавказье работает американская лаборатория, ведущая изучение биологического оружия). Ранее, из-за своей неудобной для властей Сакартвело позиции, Гиоргадзе стал персоной нон-грата на родине и сейчас живёт в эмиграции.

Приводим самые интересные фрагменты его доклада. Большинство этих данных, кстати, взяты из открытых источников и легко проверяются.

О молчании Запада

- Свою первую пресс-конференцию по Биолаборатории я дал три месяца назад. Мы разослали наше обращение с требованием проверить её работу в 108 международных структур — начиная от Организации по запрещению химическому оружию (ОЗХО) и заканчивая правозащитным проектом Amnesty International. Не ответил никто, что нас не удивило. При [экс-президенте Михаиле] Саакашвили в Грузии 300 тысяч человек из трёхмиллионного населения попало в тюрьмы — на это «мировое сообщество» тоже внимания не обратило.

И сейчас вместо каких-либо внятных ответов — меня обвинили во лжи. После первой пресс-конференции у меня взял интервью корреспондент «Би-Би-Си». Но он повернул дело так, будто всё это — «российская дезинформация». В итоге его сюжет оказался об успехах американских учёных в создании вакцины для борьбы с гепатитом C. Британский журналист уводил тему в нужное ему русло, менял акценты в пропагандистском духе. Ни одного неудобного вопроса сотрудникам Биолаборатории корреспонденты Би-Би-Си не задали.

Выступая в среду в агентстве «Интерфакс», бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе привёл новую порцию документовФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

О странном «лечении от гепатита»

По официальным данным, сейчас американские специалисты на мощностях Биолаборатории «лечат жителей Грузии от гепатита C». При этом договор международной фармацевтической компании «Гилеад» и Миндзравом Грузии находится в закрытом доступе, что по международным правилам — нонсенс.

В разных открытых отчётах по «лечению гепатита C в рамках программы» разнятся цифры: из 37 тысяч грузинских пациентов — выздоровело то ли 36 тысяч, то ли 31 тысяча. То есть реальная эффективность программы — не 96%, как они пишут, а около 70%.

При этом 22 человека (информация из тех же открытых отчётов) в ходе лечения погибли. Их просто сожгли и захоронили безо всякого вскрытия, не проверяя, отчего они умерли — в отчётах не сказано. И это XXI век! У других пациентов как побочный эффект появились раковые заболевания, лейкемия, притом точно известно, что до лечения — этими болезнями они не страдали. Я не утверждаю, что люди умерли именно из-за экспериментов, но ставлю вопрос: давайте изучим эти факты, проведём открытое расследование?

О заразных жуках из Биолаборатории

В марте 2018 году в Грузию с визитом приезжала начальник командования Медицинских исследований и ресурсов сухопутных войск США Барбара Холком. Она проводила встречу-инспекцию с грузинскими партнёрами на территории Биолаборатории.

В состав Наблюдательного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии официально входят американские представители с правом совещательного голоса (то есть де-факто Грузия лишена суверенитета в вопросах здравоохранения — прим. «КП»).

У Центра имени Лугара (Биолаборатории) зарегистрирован ряд патентов в США. Например, патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе заражённых насекомых. Патент на полый боеприпас для капсул с токсичным содержимым. В описании указано, что капсулу можно начинять веществами для поражения личного состава противника. Разве это не нарушение конвенции по запрету химического оружия?

О тревожных признаках

Во-первых: очень высокая степень защищённости Биолаборатории. Такая степень охраны присуща только тем объектам, которые ведут СПЕЦИАЛЬНЫЕ исследования.

Во-вторых: на открытие лаборатории прибывает помощник американского министра обороны — НЕ министра здравоохранения, например. Что за нашествия военных на «обыкновенный» объект?

В-третьих: она открывается в посёлке Алексеевка, рядом тбилисский аэропорт. Все первые сотрудники — граждане США с дипломатическими паспортами. Вы видели «лаборантов» с ТАКОЙ степенью прикрытия?

ИТОГО

Сейчас принято решение о передаче Биолаборатории из юрисдикции США в ведение властей Грузии. Из 50 сотрудников в настоящий момент 44 — граждане Грузии, и лишь 6 (по другим данным, до 18) — граждане США. У меня и в мыслях нет, что власти Тбилиси (при любом режиме) знают, что американцы ставят над гражданами страны медицинские эксперименты, и молчат. Возможно, их используют в тёмную.

В конце ноября на выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили. Резких изменений не жду, да и президент, в отличие от премьера, в парламентской республике полномочий не имеет. Хотя надежда, что теперь будут налаживаться отношения между нашими странами, в народе витает.

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