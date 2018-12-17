Лавров рассказал о ситуации с секретными лабораториями в Грузии

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-17T13:21:29+03:00

Лавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]

Изменить размер текста: A A

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», прокомментировал строительство баз НАТО в Грузии, а также ситуацию с секретными лабораториями в этой стране. По его словам, если мы разорвем отношения с Тбилиси, то в данном случае это ничего не изменит.

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем! 00:00 00:00

- Мы наладили прямые перелеты, летают туристы, мы важный экономический партнер Грузии... Представьте, что разорвали мы отношения, а база все равно работает, биолаборатория работает. Что дальше? - сказал министр во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Также Лавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на Украине.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник глава российского дипведомства встретился с корреспондентами «Комсомольской правды». Вместе с нашими журналистами он обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА САЙТЕ KP.RU

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми

Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе (подробности)