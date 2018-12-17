2018-12-17T13:21:29+03:00
Политика

Лавров рассказал о ситуации с секретными лабораториями в Грузии

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на УкраинеЛавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на УкраинеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», прокомментировал строительство баз НАТО в Грузии, а также ситуацию с секретными лабораториями в этой стране. По его словам, если мы разорвем отношения с Тбилиси, то в данном случае это ничего не изменит.

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- Мы наладили прямые перелеты, летают туристы, мы важный экономический партнер Грузии... Представьте, что разорвали мы отношения, а база все равно работает, биолаборатория работает. Что дальше? - сказал министр во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Также Лавров заметил, что биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на Украине.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник глава российского дипведомства встретился с корреспондентами «Комсомольской правды». Вместе с нашими журналистами он обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.

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