"Комсомольская правда" получила премию Правительства России в области СМИ

Сотрудники "Комсомольской правды" в очередной раз удостоились признания на самом высоком уровне. В 2018 году топ-менеджеры Издательского дома получили премию Правительства России в области средств массовой информации.

Кабинет министров особенно отметил деятельность первого заместителя главного редактора "Комсомольской правды" Олеси Носовой, шеф-редактора Алексея Ганелина, а также главного редактора Радио "КП" Натальи Вороной и Александра Чепеля, который занимает должность первого заместителя гендиректора издательского дома.

Кабинет министров особенно отметил деятельность первого заместителя главного редактора "Комсомольской правды" Олеси НосовойФото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшее время нашим коллегам будут вручены почетные значки лауреатов правительственной премии, удостоверения к ним, а также дипломы. Кроме того, министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций было поручено проконтролировать перечисление всем журналистам денежных премий.

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Алексей ГанелинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит отметить, что награды от правительства получат не только наши коллеги, но и сотрудники других СМИ. Так, в соответствии с распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева, лауреатами премии стали всего 14 человек. Среди них обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, который отличился персональным вкладом в развитие средств массовой информации, главный редактор проекта "Арзамас" Филипп Дзядко, создавший просветительский проекта "Arzamas.academy", а также журналисты "Новой газеты" Галина Мурсалиева и Ольга Боброва. Премия досталась им за серию журналистских расследований по проблемам безопасности детей в интернете.

Главный редактор Радио "КП" Наталья Вороная

Кроме того, наград удостоились главный редактор журнала "Наука и Жизнь" Елена Лозовская, гендиректор "ГПМ Радио" Юрий Костин, заместитель главреда телеканала "Россия-Культура" Бэлла Куркова, президент "Макс Медиа групп" Михаил Микшис, шеф-редактор газеты "Якутск вечерний" Леонид Левин и председатель оргкомитета XX Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке Мариэтта Розенталь.

Первый заместитель гендиректора издательского дома Александр ЧепельФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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