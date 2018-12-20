Новые санкции США: под них угодили «агенты ГРУ» Петров и Боширов, а компании Дерипаски получили амнистию

Новые санкции Вашингтон ввел как ответ на вмешательство россиян в избирательный процесс в США, серию кибератак и «другую злонамеренную деятельность». Обладателями черной санкционной метки стали 18 россиян (из них 15, по мнению американских властей, являются агентами ГРУ) и четыре компании.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЗЛОМЩИКИ

Хоть спецпрокурору Роберту Мюллеру пока не удается доказать прямое вмешательство русских в президентские выборы в 2016 году, власти США решили не сдаваться и ввести санкции против девяти россиян: Виктор Нетюшко, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. В Вашингтоне уверены: это не просто граждане РФ, а самые настоящие хакеры из российской военной разведки. Именно они пытались подорвать американскую демократию. Их считают причастными к взлому переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон и сети Демократический партии.

СВОБОДА СЛОВА ПО-АМЕРИКАНСКИ

Допустим, власти США наконец-то обнаружили легендарных русских хакеров. Пора бы успокоиться. Но нет. На очереди - журналисты. Они, как оказывается, тоже оказывали влияние на политическую и избирательную систему, но не только в США, а по всему миру. Среди СМИ, попавших под санкции, - информационное агентство «Невские новости», интернет-издание «Федеральное агентство новостей», ФБА «Экономика сегодня» и англоязычное интернет-издание USA Really.

Апофеозом свободы слова по-американски стало появление в санкционном списке нашего коллеги, ведущего программы «Не валяй дурака, Америка» на радио «Комсомольская правда» Александра Малькевича. Помимо этого, Александр является руководителем информационного агентства USA Really. В ноябре Малькевич уже сталкивался с американскими властями - его задержали сотрудники ФБР в аэропорту Вашингтона. Журналисту вручили уведомление зарегистрировать издание USA Really в качестве иностранного агента.

Ведущего Радио «Комсомольская правда» Александра Малькевича задерживали в Вашингтоне 19 агентов ФБРФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Свершилось! Я первый и единственный российский журналист, которого внесли в санкционный список США, - заявил «КП» Александр Малькевич. - Сейчас американцы официально признали российского журналиста угрозой для основ своей государственности. Быть первым, конечно, почетно. Но я недоумеваю: каждый раз, когда я общался с американскими журналистами, когда оказался задержанным в аэропорту агентами ФБР и беседовал с ними, я говорил: «Я открытый человек. Обо мне можно все прочитать в интернете - кто, где работаю, чем занимаюсь, о чем думаю. Вам было бы лучше дать мне работать свободно». Но вместо этого американцы наложили в штаны, видя, о чем я каждый день рассказываю (Издание USA Really публикует новости о жизни простых американцев: скандалы, происшествия, курьезные случаи и пр. - ред.).

Вслед за Александром Малевичем в списке указана Елена Хусяйнова. Она является главным бухгалтером «Проекта Лахта». В октябре Минюст США обвинил ее в сговоре с целью нанести вред американской политической системе, а также в попытке вмешаться в президентские выборы 2016 года и выборы в Конгресс в 2018 году.

СЛЕД СКРИПАЛЯ

Неожиданностью стало появление в американском санкционном списке двух фамилий - Руслана Боширова и Александра Петрова.

Власти США доверились расследованию изданий The Insider и Bellingcat, которые установили, что за личностями Боширова-Петрова скрываются якобы офицеры ГРУ - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. По мнению властей Великобритании, именно они участвовали в попытки отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поэтому власти США, недолго думая, внесли их настоящие имена в свой «черный список».

КИБЕРАТАКА В ГААГЕ

Оказались в списке еще четверо хакеров-офицеров ГРУ - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Как полагает Минфин США, Моренец и Серебряков «играли важную роль, подвергая опасности базы данных ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) в 2016 году», а также принимали участие в кибератаке на ОЗХО (Организация по запрещению химоружия). Сотников и Минин причастны к попытке взлома сети ОЗХО.

В октябре министр обороны Нидерландов рассказал о том, как якобы российские спецагенты пытались взломать сеть ОЗХО в Гааге, но были остановлены и департированы.

ТОЛЬКО БИЗНЕС

Также в санкционный список попал якобы экс-сотрудник ГРУ Виктор Бояркин. По данным властей США, он вел деловые переговоры по поручению бизнесмена Олега Дерипаски, который в свое время также оказался под американскими санкциями, как и его компании. Предположительно, Бояркин причастен к предоставлению финансовой помощи со стороны России одной из политических партий Черногории.

Но, несмотря на это, Минфин США планирует через 30 дней отменить ограничения в отношении российский компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», которые некогда принадлежали Дерипаске - этого через суд добились юристы компаний. При этом сам бизнесмен останется в санкционном списке, а его активы, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заблокированы.